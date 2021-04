Alderweireld : "Nous devons respecter Mourinho"

L'expérimenté arrière belge des Spurs a coupé court aux spéculations selon lesquelles il y avait un conflit avec José Mourinho.

José Mourinho doit être respecté pour tout ce qu'il a réalisé durant sa carrière, selon le défenseur de Tottenham Toby Alderweireld. Ce dernier affirme aussi qu'il n'y avait pas de fracture dans le vestiaire entre le manager et l'équipe.

Le technicien portugais a été limogé lundi dernier, six jours à peine avant la finale de la League Cup contre Manchester City. Un lincenciement survenu suite à une élimination sans gloire de l'Europe et une dégringolade dans le classement de la Premier League.

Le responsable des équipes de jeunes, Ryan Mason a été promu à la tête de l'équipe première à titre intérimaire, mais Alderweireld a maintenant cherché à dissiper l'idée que son prédécesseur déchu avait été évincé parce qu'il avait perdu le contrôle de son équipe.

"Tout le monde a été touché d'entendre [qu'il] n'était plus notre manager", a déclaré l'international belge au Guardian quand il a été interrogé sur le licenciement de Mourinho. "[C'était] la même surprise pour nous que pour tout le monde. Nous devons respecter sa carrière, nous devons respecter sa qualité. Malheureusement, nous n’avons pas obtenu les résultats que nous voulions. Encore une fois, beaucoup de respect, même un merci. Peut-être que les résultats ne se sont pas déroulés comme on l'espérait, mais à 100%, il a rendu tout le monde meilleur. Et la manière dont il voit le football, il faut la respecter."

"Mason ? Il a des similitudes avec Pochettino"

«Je comprends que les gens veulent s'interrogent si les choses allaient dans la bonne direction dans le vestiaire, mais ce n'était pas tout. Encore une fois, chaque joueur a donné à 100% pour changer les choses. »

Le joueur de 32 ans s'est ensuite exprimé sur le successeur de Mourinho, qui dirigera le club à Wembley lors de son deuxième match seulement dans ce rôle. Le Belge a osé le comparer à l'ancien coach des Lilywhites Mauricio Pochettino. "C'est une grande personnalité, de par la façon dont il parle. Il n’a que 29 ans mais il se présente comme très mature. Nous avons joué avec lui donc nous le connaissons. Il y a beaucoup de respect et tout le monde est d'accord avec la façon dont il veut jouer au football avec impatience."

"Vous pouvez voir les similitudes entre Ryan et Mauricio Pochettino, comment il veut s'entraîner, comment sont ses séances. Cela me semble très familier. Il apportera sa propre vision du football et ses propres idées, mais nous pouvons voir les similitudes, c'est sûr. Tout le monde sait qu’il a joué aux Spurs sous Pochettino, il a beaucoup d’idées de sa part et nous ne pouvons que convenir que c’est très bien. Tout le monde a très bien performé sous Pochettino et donc l’esprit de Ryan dans le football est positif - ça va de l’avant et tout le monde voit ses idées. Même s'il est assez tôt, c'est une ambiance positive qu'il apporte", a conclu l'ancien joueur de l'Ajax.