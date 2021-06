Alba : "Suarez a fermé des bouches"

Le défenseur du Barça en veut à son club d'avoir accompli cette erreur.

Jordi Alba a qualifié la décision de Barcelone de vendre Luis Suarez à l'Atletico Madrid de "blague" tout en admettant que son ex-coéquipier a "fermé beaucoup de bouches" aux Wanda Metropolitano.

Suarez a effectué un transfert de 6 millions d'euros à l'Atletico depuis le Barça l'été dernier, mettant ainsi fin à une épopée de six ans riche en trophées au Camp Nou. L'Uruguayen a été jugé excédentaire par rapport aux besoins en Catalogne en raison de son âge, mais le joueur de 34 ans a prouvé qu'il était toujours aussi fort devant le but en propulsant les Rojoblancos à leur premier titre en Liga en sept ans la saison dernière.

Alba a ouvertement exprimé sa conviction que le Barça avait eu tort de faire partir Suarez, en particulier pour le céder à l'un de leurs principaux adversaires dans l'élite espagnole et pour un prix si bas.

"C'était une blague", a déclaré l'arrière latéral des Blaugrana à la Cadena SER : "C'est quelqu'un qui a beaucoup donné à Barcelone, et ils l'ont pratiquement donné pour rien, surtout à un rival direct comme l'Atletico."

"Et regardez, ils ont gagné le championnat avec lui. Je n'ai pas aimé ça. À part l'amitié que nous avons, où allez-vous trouver un attaquant comme lui ?"

"C'est difficile d'en trouver un. Oui, il y a de très bons joueurs, mais ce que Luis nous a donné..." Alba a ajouté à propos de la première campagne impressionnante de Suarez avec l'Atletico: "Il a remporté le championnat et a fermé beaucoup de bouches. Sa dernière année n'a pas été facile au Barça, et il a eu la chance de faire taire certaines personnes. "Je peux vous dire que l'atmosphère [au Barca] avec Luis était spectaculaire. C'est un gars qui travaille dur, c'était super pour le groupe, et les chiffres parlent d'eux-mêmes."

"Il est le troisième meilleur buteur de l'histoire du Barça."