Alavés s'impose face à Barcelone et plonge le Gérone de Michel dans une situation très difficile

Mercredi soir, le Deportivo Alavés a fait un grand pas vers le maintien en s’imposant 1-0 à domicile face au FC Barcelone. Ibrahim Diabaté a inscrit l’unique but de la rencontre.

Frenkie de Jong était absent, pour une raison inconnue, tandis que Robert Lewandowski menait l’attaque catalane, épaulé par Roony et Marcus Rashford.

En première période, les meilleures occasions étaient pourtant à mettre au crédit des visiteurs : Roony tirait à côté dans la surface, avant que Rashford ne manque le cadre peu après.

Juste avant la mi-temps, Alavés a ouvert le score : sur corner, Diabaté a récupéré le ballon à l’entrée de la surface et a conclu à bout portant (1-0).

En seconde période, Flick a lancé plusieurs titulaires, dont Pedri, Ferran Torres et João Cancelo, sans succès.

Grâce à ce succès, Alavés remonte à la 15e place avec 40 points, à deux journées de la fin. Les 16e, 17e, 18e et 19e totalisent 39 unités, tandis que Gérone, 19e, reste en zone de relégation.



