Alaves-Atletico Madrid 0-4, un Atletico revigoré se balade

L'Atletico Madrid s'est offert une belle démonstration de force sur le terrain d'Alaves (4-0).

29e journée de la

Alaves-Atletico Madrid : 0-4

Buts : Saul (5e), Diego Costa (11e), Morata (59e), Thomas (84e)

L'Atletico n'a pas fait dans le détail lors d'une sortie sur le terrain d'Alaves (5e), l'un de ses poursuivants au classement. Déchainés, les Matelassiers l'ont emporté sur un score sans appel de 4 buts à 0. Il s'agit de leur succès le plus large en championnat cette saison.

Après la défaite face à Bilbao et la , l'équipe madrilène se devait de se racheter auprès de ses supporters et repartir de l'avant. Et elle l'a bien fait. De la première à la dernière minute du jeu, les protégés de Diego Simeone se sont montrés appliqués, sérieux et sans complaisance envers leur adversaire. Et, ils se sont aussi fait plaisir, avec notamment de beaux gestes tentés, comme les deux buts inscrits de l'extérieur de la surface.

4 - Atletico de Madrid’s 4-0 against Alaves is their biggest victory in a @LaLigaEN game this season (4-0). Union. pic.twitter.com/wjpOiymfrr — OptaJose (@OptaJose) 30 mars 2019

Diego Costa et Thomas Partey ont fait parler la poudre avec deux réalisations de loin. Le premier a fait la différence sur un tir enroulé à la 11e après avoir reçu le cuir dos au but, tandis que le second s'est illustré sur une frappe en puissance de 20 mètres. Le ballon est allé se loger en pleine lucarne, apportant une belle touche finale au festival des visiteurs.

Griezmann passeur décisif

Saul Niguez et Alvaro Morata ont également amélioré leurs statistiques personnelles. L'international espagnol a profité d'une offrande d'Antoine Griezmann pour mettre le cuir entre les pieds du portier adverse. Quant à l'ancien du Real, il a régalé d'une jolie louche après s'être présenté seul contre le pauvre Pacheco. Dans ce match, l'Atletico avait retrouvé l'efficacité qui l'avait abandonné lors des dernières sorties.

En gagnant, l'Atletico consolide sa deuxième place au classement. N'ayant plus que le championnat à jouer cette saison, Godin et ses partenaires vont tout faire pour essayer de revenir à la hauteur du Barça. La mission s'annonce tout de même délicate vu le retard qu'il y a sur l'ogre blaugrana (10 points).