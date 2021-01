Alavès-Atlético (1-2) - Suarez sauve les Colchoneros à Alavès

Au terme d'un match pas toujours passionnant, l'Atlético Madrid a arraché la victoire à Alavès pour reprendre la première place de la Liga.

Quatrième victoire consécutive pour l' , invaincu depuis la défaite face au mi-décembre (0-2). Cette victoire à Alavès permet aux hommes de Diego Simeone de reprendre la première place de la à leurs voisins merengue, avec en plus deux matchs en retard.

Une rencontre qui aura mis un peu de temps à se décanter puisque les Colchoneros, alignés à trois derrière, ont eu besoin de près d'une mi-temps pour trouver la faille dans le bloc des locaux.

Joao Felix laissé sur le banc, ce sont Thomas Lemar et Yannick Carrasco qui sont en charge de l'animation offensive des visiteurs et les deux joueurs se montrent plutôt à leur avantage, mais sans parvenir à débloquer la situation.

Le spectacle n'est guère au rendez-vous, et il faut attendre la 40e minute pour voir une mauvaise relance d'Alavès coupée par Luis Suarez, qui sert Marcos Llorente, pour l'une de ses premières projections vers l'avant de l'après-midi. Gagnante, puisque sa frappe, déviée, trouve enfin la faille (0-1, 41e). La différence faite au meilleur des moments.

La seconde période débute sur les mêmes bases : l'Atlético tient globalement la ballon mais peine à créer des décalages et à mettre de la vitesse. Jusqu'à ce tacle non maîtrisé de Laguardia sur Lemar, qui lui vaut un rouge après vérification vidéo.

L'article continue ci-dessous

En supériorité numérique et avec un Joao Felix tout frais, Madrid essaie d'appuyer sur l'accélérateur et se procure enfin des occasions, non converties par Suarez, notamment, ou Lemar sur un coup-franc plein axe à l'entrée de la surface. L'Uruguayen qui se montre d'ailleurs particulièrement collectif, récompensé par une passe décisive pour Llorente.

Florian Lejeune passe tout près de l'égalisation sur une belle tête sur coup-franc à dix minutes du terme, mais Oblak - qui avait bien plongé - est sauvé par son poteau. Et Alavès finit par réussir à revenir grâce au pauvre Felipe, victime d'un choc quelques minutes plus tôt et buteur contre son camp (1-1, 85e).

Le buteur maison Luis Suarez sort alors de sa boîte pour sauver les siens sur un bon service de Joao Felix (1-2, 90e). Guère convaincant dans le jeu, l'Atlético Madrid est solidement installé en tête d'une qui s'annonce indécise cette saison.