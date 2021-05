Alaba revient sur son choix

David Alaba, qui quitte le Bayern Munich pour certainement rejoindre le Real Madrid, revient sur son choix.

Le défenseur du Bayern Munich, David Alaba, voit son départ du club en fin de saison comme une chance de "faire quelque chose de nouveau" et de "faire un autre pas en avant".

«Pour grandir, vous devez quitter votre« zone de confort ». Je pense qu'il faut peut-être aller dans l'inconnu pour pouvoir à nouveau mûrir », a-t-il déclaré au magazine club 51 dans une interview publiée ce jeudi.

Alaba quitte le Bayern après 13 ans au club. Il a rejoint l'académie de la jeunesse bavaroise en tant que "petit coquin aux grands rêves" à 16 ans et repartira en double vainqueur du triplé.

Alaba a confié qu'il avait passé deux ans dans le logement pour jeunes au début et qu'il avait l'habitude de regarder les séances d'entraînement de l'équipe professionnelle à travers sa fenêtre tous les jours.

"Il me reste encore un peu de temps avant de partir, et je ne peux pas le comprendre pleinement pour le moment. Cela a été fantastique au fil des ans", a-t-il déclaré.

Le défenseur n'a pas mentionné son possible club, mais a été lié à un transfert au Real Madrid.

"Je quitte le FC Bayern avec une larme dans les yeux mais j'ai aussi hâte de voir en même temps ce que me réserve mon avenir", a-t-il déclaré. Malgré les discussions pour une prolongation de contrat plus tôt cette année, Alaba et le Bayern ne sont pas parvenus à un accord, le club ayant retiré sa dernière offre.

Alaba a ajouté que la décision de partir n'était pas "contre le club" et a souhaité au Bayern "seulement le meilleur" à l'avenir.

"Je suis extrêmement reconnaissant. Je souhaite que le FC Bayern continue d'écrire une belle histoire à succès", a-t-il déclaré.