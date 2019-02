Alaba loue le travail de Salihamidzic au Bayern

EXCLU GOAL - David Alaba a mis en avant le rôle important que tient Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern, auprès des joueurs.

Le Bayern de Munich est une institution et chaque secteur est géré avec beaucoup de professionnalisme, de rigueur et de sérieux. La mission du directeur sportif, très exposée, est confiée à Hasan Salihamidzic. Cet ancien joueur du club (1998-2007) essaye d'œuvrer de la meilleure manière possible malgré son inexpérience, en faisant notamment le lien entre la direction et les joueurs.

Même si certaines de ses interventions ont suscité récemment des critiques à l'extérieur, comme la gestion du cas James Rodriguez, le Bosnien semble plutôt bien s'en sortir. C'est l'avis notamment de David Alaba, l'un des cadres de l'équipe. Dans un entretien à Goal, accordé samedi après le match de championnat contre Schalke 04 (3-1), ce dernier a souligné tout ce que le successeur de Mathias Sammer fait de bien.

"Durant sa première saison, il avait beaucoup d'occupations. À présent, il est dans une sorte de routine et il a de plus en plus de tâches à accomplir, a souligné l'Autrichien à propos de son directeur sportif. Il fait du très bon travail, et il s'est superbement bien adapté. La communication avec le groupe est excellente".

Alaba juge que le passé de joueur est un vrai atout pour Salihamidzic dans le travail qu'il fait au quotidien. "Il sait quand intervenir, poursuit-il. Quand il a quelque chose à dire, il approche les joueurs et cherche à discuter. Vous réalisez vite qu'il a le vécu d'un ancien joueur. Il est capable de voir les choses d'un point de vue joueur".