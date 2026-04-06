Al-Taraji subit un coup dur avant son match contre les Sundowns

L'Espérance de Tunis a essuyé un coup dur à quelques jours de son match très attendu contre les Mamelodi Sundowns sud-africains, lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions africaine prévu le 12 avril prochain.

Le Taraji accueillera son adversaire sud-africain au stade de Rades pour le match aller de la demi-finale, tandis que le match retour se déroulera à Pretoria le 18 avril.

L'équipe tunisienne espère atteindre la finale pour la première fois depuis 2024 et reconquérir le titre continental qui lui échappe depuis son dernier sacre en 2019, lorsqu'elle avait battu le Wydad de Casablanca lors d'une finale palpitante marquée par le retrait de l'équipe marocaine en signe de protestation contre une décision arbitrale.

Un coup dur

Le club a confirmé, via un communiqué officiel publié sur ses pages de réseaux sociaux, que sa star algérienne Ksila Boualia souffrait d’une blessure au talon, ce qui risque de l’empêcher de disputer ce match très attendu.

Le communiqué précise que le joueur subira des examens médicaux complémentaires afin de déterminer la nature de la blessure et la date de son retour à l'entraînement.

L'absence de Boualia constitue une perte technique importante pour l'équipe, surtout après la performance remarquable qu'il a livrée face à Al-Ahly (Égypte) en quarts de finale, où il a contribué à la qualification du Taraji après une victoire 1-0 à l'aller à Tunis et 3-2 au retour au Caire, permettant ainsi à l'équipe de décrocher son billet pour les demi-finales avec un score cumulé de 4-2.

Des blessures qui compliquent les plans du staff technique

Les déboires du Taraji ne s’arrêtent pas à Boualya, puisque le club a également annoncé la blessure de Chehab Jebali au dos et à la cheville lors du match contre l’Étoile du Sahel en championnat national. Le joueur devrait subir des examens approfondis afin de déterminer son état de forme avant la rencontre contre les Sundowns.