Al-Sissi félicite les Pharaons… Qu'a-t-il dit ?

Vendredi soir, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a félicité l’équipe nationale de football pour sa qualification historique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Les Pharaons ont battu l’Australie 4-2 aux tirs au but après un match nul 1-1 au terme du temps réglementaire et des prolongations.

Sur son compte de réseau social, Al-Sissi a déclaré : « Je félicite les fils de l’Égypte, les champions de l’équipe nationale, pour cet exploit historique que constitue leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, une première dans l’histoire de l’équipe. »

Il a ajouté : « Vous avez prouvé que la confiance en vos capacités, l’esprit d’équipe et la détermination à gagner mènent à de grandes réussites », avant de souhaiter bonne chance aux Pharaons pour la suite de leur parcours.

En huitièmes de finale, les Pharaons défieront le vainqueur de la rencontre entre l’Argentine et le Cap-Vert, une première à ce stade de la compétition depuis leurs précédentes participations à la Coupe du monde.