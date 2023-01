Al-Nassr rétablit la vérité sur le contrat de Cristiano Ronaldo !

Le club saoudien d'Al-Nassr est sorti du silence pour mettre au clair certaines rumeurs concernant les détails du contrat de Cristiano Ronaldo.

Même loin du vieux continent, Cristiano Ronaldo continue à faire parler de lui. Après son interview cinglante et son départ de Manchester United, l'international portugais a fait la une de nombreux médias durant le mois de novembre et de décembre au sujet de son avenir. Les rumeurs étaient nombreuses sur la destination de CR7 et c'était bien normal.

Un rôle d'ambassadeur qui passe mal au Portugal

Maintenant que Cristiano Ronaldo s'est bel et bien engagé du côté d'Al-Nassr, on aurait pu s'attendre à ce que l'actualité autour du quintuple Ballon d'Or se calme un peu, d'autant plus que le championnat saoudien est très peu médiatisé et que personne en Europe ne s'y est jamais intéressé jusque-là. Et pourtant, Cristiano Ronaldo occupe encore les devants de la scène médiatique.

C'est son contrat faramineux qui fait parler jour après jour. Outre le montant que va toucher Cristiano Ronaldo lors de son contrat à Al-Nassr, la dernière clause de son contrat à avoir fait beaucoup de bruit concerne son rôle d'ambassadeur pour l'Arabie Saoudite. En effet, il a été dévoilé que CR7 toucherait 200 millions d'euros supplémentaire pour appuyer la candidature de l'Arabie Saoudite pour recevoir la Coupe du monde en 2030.

"Aucun rôle pour la Coupe du monde 2030"

Une clause qui fait tâche puisque son propre pays, le Portugal, est également candidat en compagnie de l'Espagne et de l'Ukraine pour accueillir la Coupe du monde 2030. Au Portugal, un rôle d'ambassadeur de CR7 pour l'Arabie Saoudite pour la Coupe du monde 2030 serait vécu comme une véritable trahison, mais Al-Nassr a pris la défense de son nouvel attaquant.

En effet, Al-Nassr a réfuté les rumeurs selon lesquelles Ronaldo aurait reçu 200 millions d'euros supplémentaires pour servir d'ambassadeur de la candidature de l'Arabie saoudite à la Coupe du monde 2030. CR7 serait l'athlète le mieux payé de tous les temps avec son nouveau contrat avec Al-Nassr, qui s'est concrétisé après son départ de Manchester United. Il n'a pas encore fait ses débuts avec l'équipe saoudienne, mais il a assisté à la victoire d'Al-Tai récemment.

"L'Al-Nassr FC tient à préciser que, contrairement à ce qui a été rapporté par les médias, le contrat de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr n'implique aucun engagement dans une quelconque candidature à la Coupe du monde", a écrit le club. "Son objectif principal est Al-Nassr et de travailler avec ses coéquipiers pour aider le club à atteindre le succès."

L'attaquant vétéran pourrait participer à la prochaine exhibition d'Al-Nassr contre le Paris Saint-Germain le 19 janvier. Ce match pourrait le voir affronter son vieil ennemi Lionel Messi. Trois jours plus tard, Cristiano Ronaldo devrait faire ses débuts dans le championnat saoudien avec sa nouvelle équipe sous les ordres de Rudi Garcia.