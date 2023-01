Al-Nassr : Jérôme Rothen juge le choix de Cristiano Ronaldo

L'international portugais a été fortement critiqué pour son choix de rejoindre l'Arabie Saoudite et Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo a été présenté ce mardi comme nouveau joueur d'Al-Nassr. L'international portugais a été reçu en héros en Arabie Saoudite à l'aéroport puis au stade d'Al-Nassr pour sa présentation devant plus de 25 000 spectateurs. En signant à Al-Nassr, Cristiano Ronaldo va certes toucher un pactole mais va également permettre le développement et le rayonnement du football saoudien.

"Son choix dépasse le cadre sportif"

L'international portugais a mis en avant le fait de vouloir aider le football saoudien a grandir et nul doute qu'avec sa signature, il sera plus exposé que jamais. Cristiano Ronaldo a beau se défendre que son choix n'est pas que financier, il a essuyé beaucoup de critiques depuis plusieurs jours de la part des observateurs du monde du football. Au micro de RMC lors de son émission Rothen s'enflamme, Jérôme Rothen a pris tout le monde à contre pied en prenant la défense de CR7.

"Nous ne sommes pas dans la tête de Cristiano Ronaldo. Il a encore envie de jouer au football. Tout le monde veut qu'il termine en Europe mais dit qu'il est dans une déchéance totale après avoir été remplaçant avec Manchester United et le Portugal et qu'il faut qu'il arrête. Il est encore très affûté physiquement. L'arrivée de Cristiano Ronaldo, c'est pour aussi développer le football en Arabie saoudite, c'est une marque à lui tout seul", a avancé l'ancien du PSG.

"Je dis bravo Cristiano"

"L'objectif, c'est de mettre ce football tout en haut, que tout le monde en parle. Juste avec sa signature, le compte du club est passé à des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, c'est la preuve que cela marche au niveau du marketing. Au niveau sportif, il ne faut pas dire n'importe quoi, il ne va pas là-bas pour nous impressionner.", a ajouté Jérôme Rothen

"Il faudra minimiser ses performances parce que cela ne sera pas la même opposition mais il n'est pas là pour ça. Respectons au moins Cristiano Ronaldo, sa carrière et ses choix. C'est une légende du football. Cela dépasse le cadre sportif. Je le félicite encore de nous montrer qu'il peut encore jouer deux ans et de nous faire vivre des émotions. Regardez sa présentation, vous ne pensez pas qu'il a eu de l'adrénaline? Je dis: bravo Cristiano!", a conclu le consultant RMC.

Jusqu'à ce transfert à Manchester United, où il a voulu mettre de l'affectif, ses choix ont été judicieux.

Malheureusement quand on met de l'affectif dans le foot, on le reprend dans la tête. Cela pousse à aller dans le financier et là il est tranquille quand on entend les millions autour de son contrat. C'est une autre stratégie". Cristiano Ronaldo a peu de soutien depuis quelques semaines mais finalement tout le monde ne voit pas d'un mauvais oeil son transfert à Al-Nassr.

Jérôme Rothen fait confiance à Cristiano Ronaldo concernant son choix de carrière, puisqu'il a toujours été bon dans ce domaine ou presque : "