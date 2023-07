Al Nassr : Cristiano Ronaldo s'insurge contre les allégations de transfert

Cristiano Ronaldo a réagi avec colère aux informations selon lesquelles il aurait poussé Al-Nassr à recruter le milieu de terrain de Porto Otavio.

Cristiano Ronaldo joueur et directeur sportif d'Al Nassr ? C'est ce que semble penser la presse locale. Le Portugais a souvent été soupçonné durant sa carrière d'influencer les choix de ses différents clubs et de sa sélection nationale sur le choix des entraîneurs et des joueurs, ainsi que des recrues.

"Je ne suis pas agent"

Forcément avec son arrivée XXL à Al Nassr, cela ne fait pas exception à la règle. Cristiano Ronaldo a besoin d'être mieux entouré pour briller et remporter le championnat saoudien après avoir échoué durant sa première saison. Et pour cela, il aurait fait appel à un de ses coéquipiers en sélection nationale.

En effet, Cristiano Ronaldo aurait appelé Otavio, son compatriote de 28 ans, pour tenter de le convaincre de le rejoindre à Al-Nassr. Cependant, alors qu'il était sur la touche lors du match amical d'Al-Nassr contre Farense (5-1) vendredi, Cristiano Ronaldo a réfuté avec véhémence ces allégations.

"Rien n'a été finalisé avec Otavio"

Ronaldo a déclaré aux journalistes : "On parle de beaucoup de joueurs, je ne parle pas parce que je ne suis pas agent. On parle d'Otavio, comme 10 ou 15 autres qui ont parlé, mais il n'y a toujours pas de nouvelles. Il est évident que nous allons renforcer l'équipe, mais il n'y a pas encore de noms".

Lorsqu'on lui a demandé si son club avait conclu un accord pour Otavio, Cristiano Ronaldo a répondu : "C'est un mensonge. Ils [les médias] publient des informations, mais rien n'a été finalisé. Nous savons que nous allons nous renforcer, c'est clair, mais il n'y a encore rien de concret."

Al-Nassr cherche à se renforcer après avoir manqué de cinq points le titre de champion d'Arabie Saoudite lors de la première saison de Cristiano Ronaldo au club. Plusieurs grands noms européens, dont l'international portugais Ruben Neves, ont rejoint des clubs saoudiens cet été.

Otavio est à Porto depuis neuf ans et il lui reste encore deux ans de contrat. Si Ronaldo veut retrouver son coéquipier portugais en club, Al-Nassr devra payer sa clause libératoire de 31 millions de livres. En revanche, Al Nassr devrait, sauf retournement de situation, enregistrer l'arrivée de Seko Fofana dans les prochains jours.