Al Khelaifi : "La Super Ligue n'avait pas à cœur de défendre les intérêts du football"

Le président du PSG a une nouvelle fois affirmé son opposition à la Super Ligue, voulue par plusieurs grands clubs européens.

Le PSG ne faisait pas partie des "clubs fondateurs", souhaitant la création d'une Super Ligue européenne, et ayant même franchi le pas le mois dernier, avant de revenir en arrière devant le tollé provoqué.

Six clubs anglais, trois italiens, trois espagnols, mais pas pas Paris, donc. Et pour cause, le président du club de la capitale (placé à la tête de l'ECA à la place d'Agnelli, président de la Juventus pendant la crise) s'est toujours montré farouchement opposé à ce projet.

"Le football existe depuis des années et des années. La Super Ligue n'avait pas à cœur de défendre les intérêts du football, a-t-il une nouvelle fois lâché dans des propos relayés par l'AFP. Vous pouvez envisager des changements mais pas briser la tradition qui fait que chaque club peut espérer atteindre ses rêves."

Le principe d'une Ligue (presque) fermée reste l'une des principales critiques devant la volonté des créateurs du projet de voir quinze d'entre eux participer à la compétition chaque année, peu importe leurs résultats nationaux. Un système qui priverait ainsi les belles surprises des championnats européens d'une participation méritée la saison suivante.

"Toutes les équipes doivent avoir la possibilité de participer un jour aux plus grandes compétitions, et tout en restant sous l'aile de l'UEFA", poursuit Al-Khelaifi.

"La Ligue des champions est une marque très solide qui doit être préservée, mais nous devons toujours pouvoir nous adapter au marché, et c'est vrai pour toutes les compétitions, domestiques ou internationales."

Le projet de Super Ligue tel qu'envisagé par les douze clubs a été abandonné, mais dans le même temps l'UEFA a adopté une réforme visant à avantager toujours plus les grands clubs et les championnats les plus puissants. A compter de 2024, ce seront 36 équipes qui se disputeront le plus prestigieux trophée du football européen, et un "mini championnat" de dix journées viendra remplacer la phase de poules, jugée trop ennuyeuse.

En parallèle, l'instance européenne a également ouvert une procédure à l'encontre des trois derniers clubs à ne pas avoir fait marche arrière dans l'idée de créer une Super Ligue : le Real Madrid, le Barça et la Juventus.