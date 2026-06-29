Selon plusieurs médias, l’avenir de João Cancelo pourrait se préciser : le latéral portugais d’Al-Hilal souhaite toujours s’engager définitivement au FC Barcelone lors du mercato estival.

Le latéral avait brillé sous le maillot blaugrana lors de la seconde partie de l’exercice précédent, poussant le club catalan à manifester son intention de le conserver, tandis que le joueur se verrait bien prolonger son aventure au Camp Nou.

Selon le journaliste Hamad Al-Suwailhi, la direction d’Al-Hilal a demandé à Cancelo de rejoindre le stage de préparation de l’équipe en Autriche, qui débutera au milieu du mois prochain, son avenir devant être décidé à l’issue de cette période de préparation.

Selon l’expert, le staff technique et la nouvelle direction sportive emmenée par Richard Hughes rendront leur verdict définitif après avoir évalué le joueur, et décideront alors de son maintien ou de son départ.

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Dans le même temps, Al-Hilal semble avoir renvoyé la balle dans le camp de Barcelone : le club ne s’oppose pas à discuter du départ du joueur, mais attend une initiative officielle de la part du club espagnol, que ce soit par le biais d’une offre d’achat définitive ou de la conclusion d’un accord satisfaisant pour toutes les parties.

Le joueur est sous contrat avec Al-Hilal jusqu’à la fin de la saison prochaine, ce qui confère au club saoudien un levier important dans les négociations. Le Barça cherche donc une solution financière acceptable pour finaliser le transfert, d’autant que le joueur lui-même souhaite poursuivre sa carrière en Catalogne.

La situation devrait s’éclaircir à l’issue du stage de préparation d’Al-Hilal, moment où le club prendra une décision définitive : conserver le joueur dans son projet pour la nouvelle saison ou lui ouvrir la voie d’un transfert définitif vers le Barça.