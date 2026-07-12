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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Karim Malim

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Al-Hilal a reçu deux offres officielles pour le transfert de Malcom

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La fin de carrière du multiple champion se rapproche

Le parcours du Brésilien Philippe Malcom au Al-Hilal arrive à un tournant décisif, son nom ayant fortement retenu l’attention de clubs étrangers lors du mercato estival actuel, alors que le club envisage d’apporter des changements à son effectif de joueurs étrangers en vue de la nouvelle saison sous la houlette de l’entraîneur italien Simone Inzaghi.

Selon des sources informées citées par le journal saoudien Al-Sharq Al-Awsat, le club aurait déjà reçu deux offres officielles pour l’ailier brésilien : l’une de Fenerbaçhe (Turquie) et l’autre d’Al-Sadd (Qatar).

Selon ces mêmes sources, la direction d’Al-Hilal examine l’avenir du joueur en concertation avec le staff technique et la direction sportive, alors qu’il ne lui reste plus qu’une saison à courir sur son contrat avec le club, ce qui rend la période actuelle décisive pour déterminer son sort : soit le conserver au sein de l’équipe, soit tirer profit de son transfert avant qu’il ne devienne libre de tout contrat.

Malcom est l’un des étrangers les plus décisifs du club depuis son arrivée il y a trois ans. Il a largement contribué aux cinq titres nationaux glanés par l’équipe : un championnat professionnel saoudien, deux Supercoupes d’Arabie saoudite et deux Coupes du Gardien des Deux Saintes Mosquées.

Sous les couleurs d’Al-Hilal, l’international brésilien de 29 ans a disputé 138 matchs toutes compétitions confondues, marquant 46 buts et délivrant 41 passes décisives, des statistiques qui attestent de son impact offensif.

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Cette actualité survient alors que son compatriote Marcos Leonardo s’apprête à rejoindre l’Ajax Amsterdam, dans le cadre d’une série de mouvements que connaît Al-Hilal durant ce mercato.

Des sources avaient déjà indiqué que la direction du club travaillait à plusieurs ajustements dans son contingent étranger, afin de préparer au mieux la nouvelle saison sous l’égide de l’entraîneur italien Simone Inzaghi, déterminé à maintenir l’équipe compétitive sur tous les tableaux.

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