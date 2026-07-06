Mohamed Al-Da'ei, légende des gardiens de but d'Al-Hilal et de la sélection saoudienne, a salué la performance du Marocain Yassine Bounou lors du match contre le Canada, affirmant qu'il avait été le facteur déterminant dans la qualification des « Lions de l'Atlas » pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Marocains ont validé leur billet pour les quarts de finale en battant le Canada 3-0 et défieront la France jeudi soir lors d’un match très attendu.

Lors de son passage dans l’émission « Dorina Ghir », Al-Da’i a souligné que Bono avait joué un rôle décisif en début de match, après avoir repoussé plusieurs occasions dangereuses, permettant ainsi au Maroc de conserver ses filets inviolés.

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La légende d’Al-Hilal a déclaré : « Je considère Yassine Bono comme la première star de la sélection marocaine. Il a joué à lui seul pendant les 20 premières minutes face au Canada, qui a dominé la première mi-temps. »

Il a ajouté : « Sans Bono, le Maroc aurait perdu face au Canada. Il a sauvé son équipe dans les moments les plus difficiles du match, avant que la sélection marocaine n’impose sa domination et ne remporte la victoire. »

Il a conclu son intervention par un éloge appuyé : « Pour moi, Yassine Bounou est actuellement le meilleur gardien au monde. »

Le portier marocain confirme ainsi son statut parmi l’élite mondiale des gardiens, après avoir déjà joué un rôle clé dans la qualification des « Lions de l’Atlas » pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026.