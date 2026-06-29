Selon les dernières informations, Al-Ahli envisagerait de se séparer de sa star algérienne Riyad Mahrez lors du mercato estival afin de recruter un de ses coéquipiers en équipe nationale.

La relation entre Al-Ahli et Mahrez est devenue l’un des sujets les plus brûlants de ces dernières heures, après des rebondissements inattendus qui ont complètement bouleversé la donne, alors que tout semblait indiquer que le joueur resterait au club la saison prochaine.

Le capitaine des Verts avait pourtant réaffirmé son intention de rester, tandis que la direction du club l’assurait publiquement ne pas figurer sur la liste des départs.

La donne a toutefois brusquement changé lorsque la direction a décidé de résilier le contrat du joueur avant la date butoir du 30 juin, les deux parties ayant trouvé un accord à l’amiable, selon la presse saoudienne.

Selon le site Foot Mercato, Al-Ahli accélère désormais ses démarches pour recruter l’ailier algérien Anis Haj Moussa, actuellement sous contrat avec Feyenoord, afin de remplacer Mahrez lors de ce mercato estival.

Selon la même source, le club saoudien aurait soumis une offre mirobolante pour devancer la concurrence européenne, notamment Chelsea, Lille et Marseille, déjà intéressés par le joueur.

Les deux joueurs, qui occupent le couloir droit de l’équipe nationale algérienne engagée dans la Coupe du monde 2026, se livrent donc une concurrence directe pour une place de titulaire.

Rappelons que les Verts affronteront la Suisse vendredi prochain, dès l’aube, en seizièmes de finale de la Coupe du monde, après avoir terminé troisièmes de leur groupe.







