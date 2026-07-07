Al-Ahly ouvre le mercato en offrant un premier cadeau à Ammouta

L’Al-Ahly a frappé fort dès l’ouverture du mercato estival. À peine son nouvel entraîneur marocain, Al-Hussein Ammouta, présenté, le club a officialisé ses premiers renforts pour la nouvelle saison, confirmant la volonté de la direction rouge de bâtir une équipe compétitive sur tous les fronts, en Égypte comme sur la scène continentale.

Ce mardi midi, le « Géant rouge » a tenu une conférence de presse au siège du club, sur l’île Al-Jazira, pour présenter El-Hussain Ammouta en tant qu’entraîneur de l’équipe première de football. À cette occasion, l’entraîneur marocain a dévoilé la composition de son staff technique.

Son staff comprend Hisham Zahid et Yasser Radwan comme entraîneurs adjoints, Joe Botvier comme entraîneur des gardiens, Renato Buscarioli comme préparateur physique, ainsi qu’un analyste de la performance attendu au Caire dans les prochains jours.

Juste après la présentation de son staff, le club a officialisé la signature d’Ali Mahmoud, en provenance d’ENPPI, pour un contrat de cinq saisons, toutes les formalités financières et administratives ayant été réglées par le Dr Essam Serageldin, responsable des transferts.



Auparavant, le conseil d’administration du club, présidé par Mahmoud Al-Khatib, avait officialisé la nomination de Wael Gomaa au poste de directeur sportif en remplacement de Walid Salah El-Din, sous l’ère du nouvel entraîneur Al-Hussein Ammouta, venu succéder au Danois Jes Torup.

Ces mouvements s’inscrivent dans la préparation de l’Al-Ahly pour une saison où il disputera le championnat d’Égypte, la Coupe d’Égypte et la Coupe de la Confédération africaine, avec l’objectif de renforcer l’effectif et d’augmenter ses chances de remporter tous les titres.