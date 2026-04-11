Dans la lignée de son plan de reconquête nationale et de consolidation de son influence continentale, Al-Ahly poursuit activement le renforcement de son effectif en prévision du prochain mercato estival.

Le staff technique et la direction du club placent le renforcement du milieu de terrain en tête de leurs priorités pour la prochaine phase, surtout après la confirmation du départ du milieu de terrain malien Aliou Diang, qui a finalisé son transfert vers le club espagnol de Valence et qui y débutera sa carrière dès la saison prochaine.

Après la crise entre le Maroc et le Sénégal... L'Afrique change pour toujours

Coup dur pour le Bayern Munich, qui perd sa star face au Real Madrid

Enzo Fernández éteint les espoirs de Madrid… et son agent met fin à la polémique avec Chelsea.



Selon le site « Africa Foot », Al-Ahly serait désormais sur les traces du milieu défensif ivoirien Cédric Jebou, dont le contrat avec l’Étoile Sportive du Sahel s’achève, ce qui en fait une cible accessible sur le marché des transferts.

En pleine éclat de carrière, le milieu défensif livre des performances remarquables en championnat tunisien. Sa capacité à récupérer le ballon, sa discipline tactique et son style moderne répondent parfaitement aux exigences actuelles du poste.

Ses qualités répondent parfaitement aux besoins de l’Al-Ahly, qui cherche à recruter des joueurs expérimentés et polyvalents, surtout sur le continent africain, pour préserver son identité et renforcer sa compétitivité.

Néanmoins, l’Étoile du Sahel ne souhaite pas se séparer aisément de l’un de ses piliers et travaille à prolonger son contrat afin d’assurer son maintien au sein du club tunisien. Cette situation promet une concurrence acharnée avec d’autres prétendants lors des prochaines semaines.

De La Masia aux tribunes... Que se passe-t-il avec Hamza Abdelkarim ?

Le Paris Saint-Germain devance le FC Barcelone Transferts gratuits… Un duo du Real Madrid et du FC Barcelone en tête de la sélection d’or.



Jebou possède un parcours professionnel varié : il a d’abord évolué à l’Espérance de Tunis, avant de s’expatrier en Europe sous forme de prêt à Louvain, puis de s’engager en Major League Soccer avec le Minnesota United, ce qui lui a permis d’acquérir une expérience diversifiée à différents niveaux de compétition.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève aujourd’hui à environ 400 000 euros, un montant à la portée de l’Al-Ahly qui pourrait donc accélérer les discussions si les pourparlers entrent dans une phase officielle.

Dans ce contexte, toutes les options restent ouvertes : l’Étoile du Sahel souhaite conserver son joueur, tandis que l’Al-Ahly entend renforcer son effectif avec des éléments capables de faire la différence, alors que l’été s’annonce riche en transferts.