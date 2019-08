Ajax, Ten Hag optimiste pour garder Van de Beek

La star néerlandaise pourrait rester chez le champion des Pays-Bas en titre malgré le fort intérêt du Real Madrid.

L' va-t-elle subir une nouvelle perte cet été ? Bourreau du la saison dernière en C1, l'équipe néerlandaise a marqué les esprits dans la compétition et certains de ses joueurs aussi. Si les plus médiatisés comme Frenkie De Jong ou Matthijs de Ligt ont déjà quitté le navire, Donny van de Beek pourrait bel et bien faire de même cet été. En effet, le milieu de terrain néerlandais a visiblement marqué les Merengue qui aimeraient le voir débarquer à Santiago Bernabeu.

Si Zinedine Zidane avait pour priorité de faire venir Paul Pogba dans la capitale espagnole, mais les négociations avec sont compliquées et le champion du monde 2018 va selon toute vraisemblance poursuivre sa carrière dans le Nord de l' . Alors les Merengue ont jeté leur dévolu sur Donny van de Beek, auteur d'une très bonne saison et qui avait fait mal au Real Madrid avec sa capacité à se projeter vers l'avant.

De Jong voit bien van de Beek en

Avant le match retour du troisième tour préliminaire de la face au PAOK, Erik Ten Hag a fait le point sur le mercato estival, et surtout sur la situation de son milieu de terrain, dans le viseur du Real Madrid : "Donny van de Beek se consacre uniquement à jouer. Je suppose et j'espère qu'il reste avec nous cette saison. Sinon, je vais avoir des nouvelles le concernant de Marc Overmars, directeur du football de l'Ajax".

Bien évidemment, une nouvelle perte dans l'entrejeu serait terrible pour Erik Ten Hag après celles de Frenkie De Jong, parti au , mais aussi de Lass Schöne, parti au . Autant dire que l'ensemble de l'entrejeu de l'Ajax serait décimée en cas de départ de Donny van de Beek. Néanmoins, son ancien coéquipier, Frenkie De Jong, est persuadé qu'il a tout pour réussir en Espagne s'il rejoint le Real Madrid.

"Je préférerais qu'il reste à l'Ajax Amsterdam parce que je ne l'aurais pas comme adversaire et l'Ajax resterait fort. Mais non, bien sûr, quand tout sera réglé et s'il déménage à Madrid, je serais vraiment heureux pour lui. Je pense qu'il le mérite. C'est un excellent joueur. Ensuite, je le verrai en Espagne ! Je suis à peu près sûr qu'il en a la capacité. Je pense qu'il l'a montré la saison dernière en Ligue des champions, en particulier lors des huitièmes de finale", a avoué le milieu du Barça.