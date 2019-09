Ajax-Lille (3-0) - Galtier, André et toutes les réactions

Retrouvez les réactions des joueurs du LOSC et de l'Ajax après la défaite lilloise à Amterdam (3-0) en Ligue des champions.

Benjamin André (milieu de terrain de , RMC Sport) : "On savait que ce serait difficile, surtout les premières minutes, c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'on a un peu trop subi jusqu'au premier but. On a vu que quand on allait les chercher on pouvait les mettre en difficulté. On a des balles de but importantes, on ne les met pas. Il y a des regrets parce qu'il y avait au moins un but à mettre. Si on avait été un peu plus réalistes devant le but, le score aurait été différent. Ils auraient été un peu plus obligés de sortir, cela aurait fait notre jeu...".

Christophe Galtier (entraîneur de Lille, RMC Sport) : "On a joué comme on voulait jouer. On a voulu créer du danger. Je crois que le match se résume tout simplement sur l'efficacité dans les deux surfaces. Ils en ont eu beaucoup dans notre surface, on n'en a pas eu dans la leur. On a eu un début de match difficile, on s'en doutait. Sur les 25 dernières minutes de la première période, je pensais qu'on reviendrait à égalité, malheureusement on n'est pas parvenu à mettre ce but-là et on a pris un deuxième but beaucoup trop tôt. On peut toujours mieux faire. Samedi, je suis venu les voir jouer une dernière fois, j'avais la possibilité d'être un peu plus offensif en faisant jouer Luiz Araujo qui a été très bon contre Angers mais joue peu. Est-ce que ça s'est joué là ? Je ne crois pas. Cela s'est joué sur l'efficacité de l' et l'inefficacité".

Dusan Tadic (Veronica) : "C’est toujours agréable de gagner 3-0, mais je ne pense pas que ce soit notre meilleur match. Nous devons améliorer beaucoup de choses. Je pense que nous devrions appuyer davantage et garder notre défense à l’esprit. Ils ont eu quelques bonnes situations".



Quincy Promes (Veronica) : "Je n'ai pas marqué beaucoup de buts dans ma carrière. Ce n'est pas l'une de mes meilleures qualités, mais j'ai la chance de jouer ici et je suis ici pour être important pour l'équipe. Maintenant, je prends l'occasion de marquer notre premier but en , c'est une excellente étape et un grand moment pour moi. J'ai dû m'adapter à ma position de 10, car je n'y ai pas joué souvent, mais cela a bien fonctionné. En tant qu’équipe, nous pourrions faire mieux à bien des égards. Je pense que nous sommes parfois un peu laissés aller, particulièrement à la fin. Nous devons améliorer cela".



Erik ten Hag (Veronica) : "C’est un très bon résultat, de beaux buts et je suis heureux du nombre d'occasions que nous avons créées. Le deuxième but est par exemple très bien joué. Nous voulons parfois en faire un peu trop. Nous en avons discuté entre nous avant le début de match, car c'est à ce moment-là que Lille est fort. Nous nous sommes précipités dans les passes, nous aurions dû garder la possession du ballon".