Ajax : le club "a tout fait pour garder Ten Hag"

L'Ajax a fait tout ce qu'il pouvait pour garder son entraîneur Erik ten Hag au club, a déclaré le directeur technique Gerry Hamstra, alors que le technicien semble se rapprocher d'un transfert à Manchester United. Le Néerlandais a été lié à un transfert à Old Trafford pendant une grande partie de la saison, et les derniers rapports suggèrent qu'il se rapproche de jour en jour de la succession de l'entraîneur intérimaire Ralf Rangnick, en Angleterre.

"Erik peut déterminer son propre avenir"

Son club actuel n'a jamais caché son désir de conserver l'un des managers les plus cotés d'Europe, et Hamstra affirme avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour le convaincre de rester. "Je peux être très succinct à ce sujet", a déclaré Hamstra. "Nous avons fait tout ce que nous avons pu et nous faisons tout ce que nous pouvons pour le garder à bord".

"Une prolongation de contrat lui a été proposée ? Oui. Plus d'argent ? Tout ce qui va avec, sans entrer dans les détails. Erik peut en fin de compte déterminer son propre avenir, il est assez âgé et sage pour cela. Nous avons deux scénarios : nous espérons vraiment qu'il reste, il est logique qu'il y ait un intérêt pour lui. Et s'il ne reste pas, nous devons être prêts pour le deuxième scénario", a aussi déclaré le dirigeant du mythique club néerlandais, lucide.

Ten Hag à United, ça chauffe ?

Ten Hag semble bien parti pour rejoindre Manchester United, ayant devancé Mauricio Pochettino comme candidat principal pour succéder à Rangnick. Si le Néerlandais accepte le poste, il devra mettre fin à une demi-décennie de stérilité, le club n'ayant pas remporté de trophée sous le règne d'Ole Gunnar Solskjaer. La probabilité d'un remaniement de l'équipe semble probable pour celui qui prendra les rênes, Old Trafford ayant besoin d'une sérieuse reconstruction. En somme, le projet qui lui est proposé a de quoi séduire...