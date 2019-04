Allegri, De Ligt et toutes les réactions après Ajax-Juventus

Retrouvez toutes les réactions des acteurs de cette première manche spectaculaire entre l'Ajax et la Juventus (1-1).

Massimiliano Allegri (entraîneur de la ) : "L' est en quarts de finale, c'est une équipe très forte dans les espaces restreints et avec un bloc haut. Ils nous pressaient fort et créaient des espaces, mais nous ne les avons pas assez contré autant que nous aurions dû le faire. Je ne pense pas que nous ayons été distraits par le but, mais nous avons concédé immédiatement l'égalisation après la pause et l'Ajax a repris confiance alors que nous étions un peu sous le choc. J'ai alors aligné davantage de joueurs techniques car on devait sortir de leur pressing avec plus de précision et de technique. Un milieu de terrain doit aussi avancer et créer du mouvement. Bentancur ne l’a pas fait contre Milan sur un centre Mattia De Sciglio, mais il l’a fait cette fois-ci et créé l’espace pour la course de Ronaldo. Bernardeschi et Matuidi ont fait de bons replis au début et l’Ajax a tellement avancé qu’ils devaient rester un peu trop bas. Pjanic a été très utile pour aider la défense, mais a eu du mal à créer le jeu depuis le milieu du terrain".

Rodrigo Bentancur (milieu de terrain de la Juventus) : "Ils ont trouvé de l'espace et marqué tout de suite. Nous devons maintenant gagner à domicile et nous savons que nous allons y parvenir. Je me sens bien, je pense que je suis bien, mais bien sûr, je dois encore m'améliorer".

Wojciech Szczesny (gardien de la Juventus, Sky Sport Italia) : "Nous aurions certainement pu éviter l'égalisation. Nous avons manqué de concentration et ils ont marqué un joli but. C'est dommage pour le résultat, mais nous avons fait une bonne performance, nous avons été solides défensivement et on a essayé de leur faire mal avant la pause. Maintenant nous allons à Turin et nous devons gagner. On peut voir la qualité à l'Ajax à la façon dont ils jouent. C'est une équipe très agressive, mais nous avons déjà prouvé contre l'Atletico de Madrid que nous savons gagner chez nous dans cette compétition (...) Rugani et Leo Bonucci ont tous les deux bien joué. Nous avons été un peu coincés pendant de longues périodes et cela a inévitablement créé des occasions, mais c’était plutôt dû à l’ensemble du groupe et pas seulement celle des défenseurs centraux. L'important est de toujours rester dans le match. Face à une équipe comme ça, la pire erreur que vous puissiez faire est de vous laisser distraire et de laisser des espaces libres. Nous avons souffert lorsque nous en avions besoin et avons essayé de les avoir en contre. L'Ajax est une équipe très différente de nous, ils jouent plus en attaque et en agressivité, mais nous verrons ce qui se passera au match retour".

Matthijs de Ligt (défenseur de l'Ajax) : "Dès le début, l’atmosphère a été galvanisante et nous avons eu quelques occasions, mais nous avons malheureusement concédé ce but juste avant la mi-temps. La plus grande qualité de Ronaldo, mis à part son talent, c'est qu’il est un prédateur dans la surface. Il voit une opportunité, juste un petit espace, et il y va incroyablement vite. Il sprinte dans la zone entre deux joueurs. Nous savons que vous ne pouvez pas laisser d'espace derrière face à la Juventus, car elle est préparée pour ça. Nous avons fait circuler le ballon et avons essayé de trouver des failles dans leur défense. Je pense que nous avons très bien réussi. Nous avons une équipe avec beaucoup de potentiel et qui a tendance à se développer pleinement lors des matches de la . Nous travaillons si fort l'un pour l'autre. Nous avons prouvé aujourd'hui que l'Ajax ne participait pas aux quarts de finale de la Ligue des champions par chance. Bien sûr, la Juventus est forte chez elle, tout le monde le sait, alors ce sera difficile au match retour".