Ajax - Huntelaar annonce sa retraite pour la fin de saison

L'attaquant néerlandais, âgé de 37 ans, s'apprête à quitter les terrains à l'issue de la saison.

Samedi, l' d'Amsterdam a battu Zwolle 4-0. Klaas-Jan Huntelaar a inscrit le premier but des siens, son 150e dans le championnat des , l' .

Une retraite à moins que…

A l'issue de la rencontre, l'attaquant néerlandais a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière à l'issue de cette saison 2020-2021 : « Je pense que cette saison est la dernière pour moi. Je vais continuer à jouer avec beaucoup d'envie jusqu'au terme de la saison et après, je ne sais pas ce que je vais faire. Je pense à terminer mes études, mais je veux d'abord passer du temps avec ma famille. »

Huntelaar a cependant précisé qu'il pourrait aussi sortir de sa retraite si Heerenveen ou De Graafschap, deux de ses anciens clubs, se manifestent : « Peut-être que cela pourrait être tentant, même si je songe à arrêter, mais on ne sait jamais. Regardez Arjen Robben. Il s'est retiré des terrains pendant un an puis il a fait son retour. C'est toujours tentant de jouer et il est plus facile de garder le même rythme que de recommencer à zéro. Mais à l'heure actuelle, je pense que ma carrière de joueur pro sera terminée à l'issue de cette saison. Mais il ne faut jamais dire jamais donc on verra. J'ai le temps d'y réfléchir. »

Une longue et belle carrière malgré des échecs en et en

Agé de 37 ans, Huntelaar a été formé au Eindhoven de 2002 à 2004 mais ne s'y est jamais imposé, enchaînant les prêts à De Graafschap puis à Apeldoorn (où il est sacré meilleur buteur de deuxième division).

En 2004, il rejoint Heerenveen et sa carrière décolle lors de la saison 2005-2006. Il inscrit 17 buts en 15 matches de championnat avant d'être transféré en janvier 2006, lors du mercato d'hiver, à l'Ajax d'Amsterdam.

Il empile les buts avec les Lanciers et est sacré meilleur buteur de l'Eredivie en 2006 et 2008. En décembre 2008, il est transféré au mais joue très peu, n'étant pas éligible en .



A l'été 2009, après seulement quelques mois à Madrid, il s'engage avec l' et c'est un nouvel échec. Il marque peu et lors de l'intersaison 2010, Zlatan Ibrahimovic est recruté par les Rossoneri. Sentant le vent tourner, il s'engage en faveur de et relance sa carrière : il marque 81 buts en 171 matches de de 2010 à 2017.

S'il ne remporte qu'une Supercoupe d' (en 2011), il s'adjuge tout de même un titre de meilleur buteur de la en 2012.

A l'issue de son contrat avec le club allemand, il retourne à l'Ajax et retrouve une nouvelle jeunesse avec un titre de champion en 2019 et une demi-finale de Ligue des champions la même année.

Finaliste du Mondial en 2010

Au niveau international, Huntelaar a joué à 76 reprises pour les Oranje, faisant trembler les filets 42 fois ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur de l'histoire de sa sélection derrière Robin van Persie (50 buts).

Avec les Bataves, il a participé à la en 2010 et 2014 et à l'Euro en 2008 et 2012. Il n'a remporté aucun trophée avec sa sélection mais a collectionné les places d'honneur à chaque phase finale du Mondial : une deuxième place en 2010 et une troisième place en 2014.