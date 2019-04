Ajax, De Ligt entre le Bayern et le Barça d'après Ten Hag

L'entraîneur de l'Ajax a confirmé le départ de son défenseur l'été prochain, mais ne sait pas s'il rejoindra l'Allemagne ou l'Espagne.

Matthijs de Ligt ne va pas faire de vieux os à l' Amsterdam. Tout comme son coéquipier, Frenkie De Jong, déjà engagé avec le , le défenseur néerlandais est considéré comme l'une des plus grandes promesses du football européen et l'a encore démontré ce mercredi soir en réalisant une prestation impressionnante en quart de finale aller de face à la contenant à merveille Cristiano Ronaldo en seconde période.

Plusieurs clubs sont dans la course pour s'attacher les services du jeune capitaine de l'Ajax Amsterdam. La Juventus, qui l'a vu à l'oeuvre, mais aussi le FC Barcelone, dont Josep Bartomeu n'a pas caché les intentions, ainsi que le et le PSG aimeraient recruter le polyvalent défenseur néerlandais. Une chose est sûre, il ne sera plus à l'Ajax Amsterdam la saison prochaine à en croire son propre entraîneur.

"De Ligt s'attend à aller au Barça"

En effet, Erik ten Hag a confirmé le départ de Matthijs de Ligt ce vendredi dans un entretien accordé au journal allemand Süddeutsche Zeitung : "Il n'y a aucune chance que Matthijs de Ligt reste à Ajax. Il y a tellement de clubs intéressés par lui. Il nous quittera cet été, mais je ne sais pas s'il rejoindra le Bayern ou Barcelone". L'entraîneur de l'Ajax dévoile un précieux indice écartant de toute évidence la Juventus et le PSG de la course.

Pol Llonch, milieu de terrain catalan de Willem II, a perdu contre l'Ajax (1-4) et croisé la route de Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt, a lui dévoilé un indice encore plus précis concernant le futur du défenseur néerlandais dans les colonnes de Sport : "J’ai directement demandé à De Ligt s’il finirait par aller au Barça et il m’a dit qu’il s’attendait à ce que ce soit le cas, mais il ne savait toujours pas. Il m’a dit: 'Je l’espère. 'Et avec De Jong, je n’en ai pas parlé".

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Matthijs de Ligt devrait coûter environ 70 millions d'euros au club souhaitant le débaucher de l'Ajax Amsterdam l'été prochain. Le Bayern Munich a d'ores et déjà dépensé 115 millions d'euros avec le recrutement de Benjamin Pavard et Lucas Hernandez et doit encore se renforcer dans le secteur offensif, autant dire que le FC Barcelone fait finalement office de favori et pourrait rassembler les deux néerlandais les plus cotés du moment.