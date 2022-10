Ajaccio - PSG : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Ajaccio - PSG : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Après une semaine presque parfaite au cours de laquelle le PSG a quasiment assuré sa qualification en Ligue des champions et a remporté le Classique face à l'Olympique de Marseille et à trois jours d'un nouveau match de Ligue des champions, le déplacement sur l'île de beauté du côté d'Ajaccio a tout du match piège pour le champion de France en titre.

Attention au match piège

Leader de Ligue 1 avec trois points d'avance sur Lorient, le PSG fait partie des quatre équipes à être encore invaincu en Europe, toutes compétitions confondues, et entend bien poursuivre cette série lors de la 12ème journée de Ligue 1. Si le club de la capitale prend ce match avec sérieux, il est difficile d'imaginer Ajaccio résister.

Avec les nombreuses absences en défense, Christophe Galtier devrait reconduire le 4-3-3 qui a affiché de belles promesses face à l'Olympique de Marseille et certains, comme Fabian Ruiz, pourraient en profiter pour marquer des points et convaincre le technicien français de leur accorder plus de temps de jeu dans les semaines à venir.

Ajaccio, 7 points pris en quatre matches

En face, Ajaccio, 18ème de Ligue 1, a besoin de points. Même si cette rencontre face au PSG est certainement considéré comme un bonus pour le club corse qui ne s'attend pas à prendre de point face au champion de France en titre, la bande à Pantaloni ne se privera pas si elle peut réaliser un gros coup. Après s'être offert le scalp de l'OM au Vélodrome, Ajaccio aimerait certainement s'offrir celui du PSG devant son public.

Après un début de saison très compliqué, Ajaccio va beaucoup mieux ces dernières semaines et a marqué sept de ses huit points lors des quatre derniers matches de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est prévenu, le piège corse peut se refermer sur le club de la capitale à tout moment.

Horaire et lieu du match Ajaccio - PSG

Ville : Ajaccio

Ajaccio Stade : Stade François Coty

Stade François Coty Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Ajaccio - PSG ?

Ajaccio - PSG

12ème journée de Ligue 1

Vendredi 21 octobre

21h sur Prime Vidéo

Stream : Prime Vidéo

Prise d'antenne : 20h45 sur Prime Vidéo

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme de Prime Vidéo.

Série actuelle d'Ajaccio et du PSG

Ajaccio : DVDVN

PSG : VNNNV

Les blessés et absents :

Christophe Galtier va devoir se creuser la tête pour composer malgré les nombreuses absences, surtout en défense. Sergio Ramos est toujours suspendu après son carton rouge face à Reims. Presnel Kimpembe qui a repris l'entraînement individuel est encore trop juste, tandis que Danilo Pereira et Nuno Mendes sont blessés.

En face, Ajaccio récupère Diallo et Bayala, suspendus pour accumulation de cartons jaune face à Troyes, mais va devoir continuer à faire sans Romain Hamouma, Laci, Mayembo et Touzghar, blessés.

Les équipes probables

XI de départ d'Ajaccio : Leroy - Youssouf, Gonzalez, Avinel, Koné - Bayala, Marchetti, Coutadeur, Nouri - El Idrissy, Moussiti-Oko.

XI de départ du PSG : Donnarumma - Hakimi, Mukiele, Marquinhos, Bernat - Verratti, Vitinha, Fabian Ruiz - Messi, Neymar, Mbappé.

Les statistiques à connaître avant Ajaccio – PSG

● Paris compte 31% de victoires contre Ajaccio en Ligue 1 (5/16 – 8 nuls et 3 défaites), il n’y a que contre

Monaco (24%) qu’il fait moins bien parmi les équipes affrontées au moins 5 fois.

● Ajaccio n’a perdu qu’un seul de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 1 nul), après avoir perdu

les 5 précédents.

● Paris a gardé sa cage inviolée lors de 6 de ses 7 derniers matches de Ligue 1, autant que lors de ses 20 précédents. Le PSG n’a encaissé que 5 buts après 11 matches de L1 2022/23, soit la 4e fois qu’il affiche 5 buts ou moins d’encaissés à ce stade, aucune équipe ne fait mieux.

● Ajaccio a perdu chacun de ses 4 derniers matches à domicile en Ligue 1, une première dans son histoire.

● Ce match va opposer l’équipe qui a marqué le plus de buts (Paris – 29), cadré le plus de tirs (83) et affiche

le meilleur pourcentage de passes réussies (90.5%) à celle qui en a marqué le moins (Ajaccio – 8), cadré

le moins (32) et affiche le plus faible pourcentage de passes réussies (75.7%).

● Ajaccio est la seule équipe actuellement en Ligue 1 contre laquelle l’entraîneur de Paris Christophe Galtier

n’a jamais perdu dans l’élite (4 victoires, 2 nuls).