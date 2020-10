Ait-Nouri buteur dès sa première avec les Wolves

L’ancien angévin Rayan Ait-Nouri a connu un baptême de feu plus que réussi en , ce vendredi à l’occasion du match opposant son équipe de avec .

Il ne lui a fallu que 18 minutes de jeu à l’international espoir tricolore pour trouver le chemin des filets adverses. Sur un centre de Podence, et à la suite d’une déviation d’un joueur adverse, il a fait mouche sur une reprise de volée du gauche à l’entrée de la surface. Le cuir a terminé dans le petit filet intérieur.

15 - Rayan Aït-Nouri is the 15th Frenchman to score on his Premier League debut, and at 19 years and 146 days old is also the youngest Frenchman to do so. Impact. pic.twitter.com/FcdXwHSjs2