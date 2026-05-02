L'ambiance est électrique au Sparta Rotterdam après une violente altercation entre l'entraîneur Maurice Steijn et le capitaine Bruno Martins Indi. Selon Hugo Borst, bien informé des coulisses du « Kasteelclub », des étincelles ont récemment éclaté dans le vestiaire.

Interrogé dans l’émission De Eretribune sur ESPN, il a confié : « Je discutais justement dans le couloir avec quelqu’un d’initié qui m’a dit : “C’est vraiment dommage, non ? Que Martins Indi et Steijn soient en froid.” »

Le journaliste a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un simple désaccord : « Oui, ils ont effectivement eu un accrochage dans le vestiaire », a-t-il déclaré.

Martins Indi, capitaine et titulaire indiscutable, a été remplacé à la mi-temps du match contre le NAC le 5 avril, puis a dû se contenter du banc face au PSV et à Telstar. Après la rencontre contre les Eindhovennais, Steijn avait évoqué un simple « choix tactique ».

Martins Indi a perdu sa place au profit de Teo Quintero, et même lors de la suspension de ce dernier contre Telstar, l’ancien international n’a pas été réintégré. Steijn a préféré aligner le jeune Giannino Vianello, une décision surprenante.

Borst rappelle que le défenseur avait pourtant été l’un des meilleurs joueurs du club, restant invaincu et sans encaisser de but pendant dix matchs.

Depuis, les performances du club ont fléchi : « Je crois que le Sparta n’a gagné qu’une fois lors des dix derniers matchs, il y avait mieux à faire », conclut Borst.