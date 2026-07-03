Ahmed Shubair met fin aux comparaisons avec Mostafa par une déclaration audacieuse

Le nom « Shobier » ne évoque plus uniquement le souvenir de la participation de l’équipe d’Égypte à la Coupe du monde 1990 : il s’est transformé en une saga familiale qui s’étend sur deux générations. Trente-six ans après les exploits d’Ahmed Choubir dans les cages des « Pharaons » en Italie, son fils Mostafa reprend le flambeau lors de la Coupe du monde 2026 et mène l’équipe nationale vers un exploit historique en se qualifiant pour la première fois pour les phases à élimination directe.

Dans un entretien accordé au site officiel de la Fédération internationale de football (FIFA), Ahmed Shobier est revenu sur sa participation historique à la Coupe du monde 1990, et s’est confié en toute franchise sur ses émotions en voyant son fils défendre les cages de l’équipe d’Égypte. Il a également révélé le seul conseil qu’il lui donne toujours, affirmant qu’il espère que Mostafa surpassera tout ce qu’il a accompli au cours de sa carrière internationale.

Des souvenirs inoubliables de la Coupe du monde 1990

Il a d’abord rappelé que sa participation à la Coupe du monde 1990 demeurait l’un des moments les plus marquants de sa carrière, précisant que le plus difficile n’avait pas été de disputer la phase finale, mais bien d’y parvenir.

« La phase finale de 1990 reste l’un des moments les plus marquants de ma carrière, et j’en garde des souvenirs absolument merveilleux. Mais le plus difficile pour moi n’a pas été de participer au tournoi, mais bien de nous y qualifier. Nous avons affronté l’Algérie, un adversaire redoutable, et nous avons ouvert le score dès la quatrième minute au stade du Caire, avant de vivre des minutes très tendues jusqu’au coup de sifflet final. »

« Quant au Mondial lui-même, estime-t-il, nous étions tout près de passer au deuxième tour, mais notre manque d’expérience nous en a privés. »

Interrogé sur le souvenir le plus marquant de la compétition, il répond : « La rencontre face à l’Angleterre m’a le plus marqué, car il s’agit l’un des meilleurs matchs de ma carrière. »

Il nuance toutefois : « Malheureusement, je n’oublie pas l’erreur que j’ai commise en interceptant un centre, avant que Mark Wright ne le reprenne de la tête ; le ballon a alors rebondi sur notre défenseur Hisham Yaken avant de finir au fond des filets. Chaque fois que je repense à ce moment, je ressens de la tristesse. »

Il conclut : « En revanche, ce qui me réchauffe le plus le cœur, c’est la reconnaissance dont j’ai bénéficié durant ce tournoi, plusieurs journaux m’ayant classé parmi les meilleurs gardiens de la phase de groupes dans leurs sondages. Ce sont de beaux souvenirs que je ne peux pas oublier. »

Je ne m’attendais pas à voir le nom de Choubir réapparaître en Coupe du monde

Quant au fait de voir son fils Mostafa porter le même maillot 36 ans plus tard, il a déclaré : « Honnêtement, cela ne m’avait jamais traversé l’esprit. Je savais que Mostafa était un bon gardien et qu’il avait un grand potentiel, mais je ne m’attendais pas à ce que le nom de Shoubir revienne en Coupe du monde après toutes ces années, et à ce poste précis. »

Interrogé sur ses impressions en voyant son fils défendre les buts de la sélection égyptienne, il confie : « D’ordinaire, je garde mes émotions pour moi, mais là, j’ai ressenti un mélange de fierté, de joie, d’amour, d’émotion et d’inquiétude. »

« J’avoue que l’inquiétude et la tension l’emportaient sur la peur que j’avais pour lui, car je connais l’ampleur de la responsabilité et de la pression qui pèsent sur le gardien de but de l’équipe d’Égypte. Mais Mostafa est un dur à cuire et sait assumer ses responsabilités. »

Interrogé sur les comparaisons naissantes avec son fils après la prestation remarquée de ce dernier face à la Belgique, il a confié ne pas apprécier ces parallèles. « En réalité, la performance de Mostafa contre la Belgique ne m’a pas surpris. Après ses sorties convaincantes contre l’Espagne et le Brésil en amicaux, je savais qu’il était capable d’un bon tournoi », a-t-il conclu.

Il conclut : « Je n’aime pas qu’on nous compare, que ce soit en tant que père ou en tant qu’ancien gardien, car le football a énormément évolué entre 1990 et 2026… Mais je trouve que Mostafa est bien meilleur que moi. C’est un grand gardien, il a une excellente vision du jeu, il est plus à l’aise avec ses pieds et il fait preuve d’une très grande confiance en lui. »

Un seul mot que je répète sans cesse.

Quant aux conseils qu’il donne à son fils avant les matchs, il a déclaré : « En réalité, je ne dis pas grand-chose, je me contente toujours d’un seul mot : profite… Je lui répète sans cesse, qu’il s’agisse des matchs du championnat national ou de la Coupe du monde. Je prie toujours pour lui et je lui demande de prendre du plaisir sur le terrain, car je suis convaincu qu’un joueur qui s’amuse donne le meilleur de lui-même. »

Shobeir souligne qu’il espère non seulement que son fils répète son exploit en gardant ses cages inviolées, mais aussi qu’il le dépasse. Il déclare : « Bien sûr, j’espère qu’il gardera ses cages inviolées, en particulier lors du prochain match contre l’Australie… J’espère également que la rencontre n’ira pas jusqu’aux tirs au but, car c’est éprouvant pour tout le monde.

Il ajoute : « J’espère qu’il accomplira un exploit plus grand que le mien. S’il joue contre l’Australie, il deviendra le gardien égyptien ayant disputé le plus de matches en Coupe du monde, avec quatre rencontres. Je lui souhaite, ainsi qu’à tous les gardiens de la sélection, bonne chance. »

Concernant l’exploit historique de l’Égypte, qualifiée pour la première fois pour les phases à élimination directe, il a confié : « Oui, je m’y attendais, car l’équipe d’Égypte compte dans ses rangs des joueurs de haut niveau dotés d’un immense potentiel… J’étais convaincu de leur capacité à se qualifier, et j’espère qu’ils poursuivront leur parcours et réaliseront d’autres exploits. »

Shobeir a conclu son intervention en livrant ses pronostics pour le match contre l’Australie en seizièmes de finale, déclarant : « Je m’attends à une rencontre difficile, non pas sur le plan technique, mais en raison de la puissance physique des Australiens. Néanmoins, j’ai confiance en nos joueurs et en leur capacité à livrer un bon match et à se qualifier. Je leur souhaite bonne chance. »