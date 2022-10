Aguero a cru à un piratage quand Messi a quitté le Barça

Sergio Aguero n'en n'a pas cru ses yeux quand Lionel Messi a dû quitter le Barça, quelques semaines après la signature de son compatriote.

La légende de Manchester City avait de grands espoirs pour son transfert au Camp Nou, car il a accepté de jouer aux côtés de son coéquipier argentin en juin 2021. Cependant, quelques semaines plus tard, il a été annoncé que Messi quittait le Barça, ce qui a constitué un énorme choc pour Aguero. L'Argentin n'a joué que cinq matches pour les Blaugrana, car il a été contraint à une retraite anticipée en raison d'un problème cardiaque.

Lors d'une conversation avec Jose Alvarez d'El Chiringuito, il a évoqué le départ de son grand ami. Il a déclaré : "Quand toute cette histoire avec Leo est arrivée, j'ai pensé que quelqu'un avait dû pirater les comptes des réseaux sociaux de Barcelone.

"Je me suis dit que c'était une blague. J'étais avec [l'animateur Twitch] Ibai en train de boire un verre et tout d'un coup... il a regardé le téléphone et s'est exclamé : "C'est pas vrai ! C'est vrai ?" Il m'a montré le téléphone avec la déclaration du Barça.

"J'ai dit, 'Ibai, mon pote, c'est impossible'. Je lui ai dit tout de suite qu'il était évident que le site avait été piraté et qu'il s'agissait probablement d'un baratin du Barça qui allait dire plus tard qu'il restait. J'ai décidé d'attendre, mais les heures ont passé et j'ai vu que la déclaration était toujours là. Tout à coup, j'ai pensé : "Hé, vous savez quoi ? Personne ne l'a piraté."

Le départ de Messi a secoué le club jusqu'à ses fondations et, bien que des rumeurs indiquent qu'il pourrait revenir sous la direction de Xavi, les géants espagnols ne se sont pas encore totalement remis de son départ. Messi, qui a rejoint le Paris Saint-Germain après avoir quitté le Camp Nou, est sous contrat au Parc des Princes jusqu'en juin 2023.

L'Argentin affronte le Maccabi Haifa en Ligue des champions, ce mardi. Barcelone sera également en action cette semaine contre le Bayern Munich, mais quittera la compétition s'il ne prend pas trois points au Camp Nou.