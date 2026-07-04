Affrontements entre les joueurs du Maroc et du Canada… et une avalanche d'avertissements

La première mi-temps du match Canada-Maroc a été tendue : plusieurs cartons jaunes et des accrochages en fin de période en attestent.

À la 39e minute, Achraf Hakimi, la star marocaine, a bousculé le Canadien Richie Laria, avant que ce dernier ne riposte en s’en prenant au défenseur du Paris Saint-Germain, sous les yeux de l’arbitre anglais Michael Oliver.

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D’autres joueurs des deux équipes se sont aussi échauffés, poussant l’arbitre à avertir les deux protagonistes, Hakimi et Laria.

Au total, le Maroc a récolté quatre avertissements en première période (Hakimi, Bilal El Khannous, Radwan Halhal et Ezzedine Ounahi), tandis que le Canada a écopé de deux cartons jaunes, pour Laria et Jonathan David.

Rappelons que les Lions de l’Atlas se sont qualifiés pour les huitièmes de finale après avoir battu les Pays-Bas aux tirs au but, à l’issue d’un match nul (1-1) en seizièmes de finale, tandis que le Canada a éliminé l’Afrique du Sud dans les dernières minutes (1-0).



