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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Affrontements entre les joueurs du Maroc et du Canada… et une avalanche d'avertissements

Canada vs Maroc
Canada
Maroc
Coupe du monde
A. Hakimi
Canada
Maroc
É.-U.

La tension a brusquement augmenté dans le money time.

La première mi-temps du match Canada-Maroc a été tendue : plusieurs cartons jaunes et des accrochages en fin de période en attestent.

À la 39e minute, Achraf Hakimi, la star marocaine, a bousculé le Canadien Richie Laria, avant que ce dernier ne riposte en s’en prenant au défenseur du Paris Saint-Germain, sous les yeux de l’arbitre anglais Michael Oliver.

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D’autres joueurs des deux équipes se sont aussi échauffés, poussant l’arbitre à avertir les deux protagonistes, Hakimi et Laria.

Au total, le Maroc a récolté quatre avertissements en première période (Hakimi, Bilal El Khannous, Radwan Halhal et Ezzedine Ounahi), tandis que le Canada a écopé de deux cartons jaunes, pour Laria et Jonathan David.

Rappelons que les Lions de l’Atlas se sont qualifiés pour les huitièmes de finale après avoir battu les Pays-Bas aux tirs au but, à l’issue d’un match nul (1-1) en seizièmes de finale, tandis que le Canada a éliminé l’Afrique du Sud dans les dernières minutes (1-0).


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