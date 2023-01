Affaire Zidane : la ministre des Sports cartonne Noël Le Graët !

Amélie Oudea-Castera, ministre des sports, a réagi avec véhémence aux propos, plus que déplacés, de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane.

Tout le monde ou presque est d'accord pour dire que les jours de Noël Le Graët à la tête de la Fédération Française de Football sont comptés. Déjà sous le coup d'un audit sur les dysfonctionnements au sein de la FFF, le président de la fédération a fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ce dimanche en ayant des propos déplacés à l'encontre de Zinedine Zidane.

"On ne veut plus voir ces attitudes"

"Zidane au Brésil ? J'en ai rien à secouer. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Je ne l'ai jamais rencontré. On n'a jamais envisagé de se séparer de Didier", a déclaré Noël Le Graët au micro de RMC Sport. Une phrase qui lui a valu plusieurs remontrances et surtout une vague de soutien à l'encontre de l'ancien numéro 10 des Bleus, qui a eu des messages de Kylian Mbappé et des entraîneurs de Ligue 1 pour ne citer qu'eux.

Ce lundi, Amélie Oudea-Castera a du organiser une conférence de presse pour prendre la parole au sujet de cet évènement désastreux. La ministre des sports n'y a pas été de main morte et a violemment taclé Noël Le Graët : "On a vu que les propos tenus par le président Le Graët à propos de Zidane ont provoqué un émoi à la hauteur de ce qu'est Zinédine Zidane. C'est aussi à la mesure d'une forme de lassitude, pour ne pas dire exaspération, à l'égard de propos qu'on ne veut plus entendre et d'attitudes qu'on ne veut plus voir."

"Le Comex doit prendre la mesure qui s'impose"

"Dans son communiqué d'excuses, ses mots sont inquiétants tant ils montrent que c'est possible que ça disjoncte à nouveau à l'avenir. On a tous en tête ces propos au début de la chevauchée pour la Coupe du monde au Qatar, sur les coups de peinture. Je pense aussi aux propos connotés de sexisme et plus récemment à l'égard de l'ensemble des salariés de la FFF", a ajouté Oudea-Castera.

La ministre des Sports l'a confessé, elle espère qu'il y aura des changements à la FFF : "Il y a une dimension de représentation qui est aujourd'hui en faillite, avec une parole en roue libre. Ce constat nous a tous choqués, il est important que le Comex de la Fédération française de foot en prenne toute la mesure dans un temps d'échange que je l'invite à avoir. Il faut que le Comex s'en empare et s'exprime dessus. Il y a dans le Comex des personnalités imminentes et je souhaite qu'elles puissent peser de tout leur poids pour remettre cette Fédération sur de bons rails".

Le Comex aura de la matière sur le comportement sur président. Nous sommes à un moment que je pense critique pour l'avenir de cette Fédération. Nos grands joueurs méritent mieux que ce qu'ils ont à la tête de leur Fédération.

Sur la fonction de représentation, la faillite est établie et le Comex doit en prendre la mesure. Sur les prochaines étapes, l'audit aidera le Comex à prendre la décision qui s'impose. Un appel à la démission ? Je ne pose pas l'équation dans ces termes-là. Il est profondément défaillant sur la fonction de représentation. C'est très problématique quand il dirige une telle Fédération", a conclu Amélie Oudea-Castera. No

ël Le Graët est prévenu, ça sent le roussi pour lui !