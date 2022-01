Affaire Suarez : l'audience préliminaire aura lieu en mars

Souvenez-vous, à l'été 2020, Luis Suarez est courtisé par la Juventus. Pour ne pas être considéré comme un joueur extra-communautaire, l'attaquant uruguayen s'est rendu à l'université de Pérouse afin de se soumettre à un examen d'italien afin d'obtenir la nationalité italienne.

Le transfert avait finalement capoté et selon le Corriere dello Sport et Il Messagero, l'examen aurait été truqué, Luis Suarez recevant les questions et les réponses une semaine avant de passer l'épreuve.

« L'enquête a démontré que les sujets abordés lors de l'examen ont été convenus auparavant avec le candidat et que la note lui a été attribuée avant même l'examen », précise le parquet en septembre 2020.

En décembre dernier, la Fédération italienne avait annoncé que l'affaire était classée sans suite. « Les preuves sont insuffisantes », expliquait l'institution, dans l'attente d'éventuels éléments supplémentaires qui pourraient être apportés par l'enquête criminelle, toujours en cours.

L'expert désigné par le procureur de Pérouse pour procéder à la transcription des écoutes téléphoniques, résultant de l'enquête de la police financière, avait jusqu'au 25 janvier pour rendre ses travaux. Comme cela a pris plus de temps que prévu, il a obtenu une dérogation jusqu'au 15 février révèle Calcio e Finanza.

L'audience préliminaire a donc par conséquent été reportée au 9 mars, date à laquelle seront entendues l'ex-rectrice de l'Università per stranieri di Perugia (Université pour les étrangers de Pérouse), Giuliana Grego Bolli, la professeure et ancienne directrice du Centre d'évaluation et de certification linguistique Stefania Spina. L'ancien directeur général de l'université, Simone Olivieri, défendu par l'avocat Francesco Falcinelli, et Maria Cesarina Turco, l'une des avocates de la Juventus, seront également auditionnés.

Après cette audience préliminaire, le jugement commencera le 30 mars.