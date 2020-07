Affaire Neymar, le Barça gagne contre Santos

Le Tribunal arbitral du sport a débouté le Santos FC, qui réclamait plus de 61 millions d'euros au Barça dans l'affaire Neymar.

Le transfert de Neymar en 2013 de Santos au Barça continue à faire parler de lui, mais plus pour longtemps. La justice ayant statué et considéré que le club catalan avait agi dans les règles pour faire signer un pré-contrat au joueur.

Santos exigeait la somme de 61.295.000 euros de dommages et intérêts pour le transfert du joueur bouclé à l'été 2013, mais la formation brésilienne, qui réclamait aussi des sanctions sportives, a été déboutée par le TAS.

📝 Le Tribunal Arbitral du Sport rejette la plainte de Santos concernant le transfert de Neymar Jr.

"Le TAS considère que le contrat entre Santos et le joueur a été résilié suite à un accord mutuel et que le n'a pas brisé celui-ci en versant au père du joueur et à la société N&N des indemnités supplémentaires. Le TAS indique aussi que le FC Barcelone n'a pas eu de conduite frauduleuse lorsqu'il a signé un pré-contrat avec Neymar Jr, et qu'il en va de même lorsqu'il a signé un accord de transfert avec Santos", explique le FC Barcelone via un communiqué officiel.