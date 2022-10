Affaire Neymar : la révélation du Brésilien sur son transfert au FC Barcelone

L'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar a été interrogé au tribunal concernant son transfert de Santos à Barcelone en 2013.

L'ancienne star du FC Barcelone et huit autres personnes sont accusées de fraude et de corruption dans le cadre du transfert de l'attaquant du brésilien de Santos, club brésilien, au FC Barcelone en 2013. Neymar a parlé de son transfert devant un tribunal mardi et a déclaré que son père s'était occupé des négociations et qu'il n'était pas impliqué.

Neymar nie sa participation aux négociations

Tous les accusés nient avoir commis des actes répréhensibles. "Je n'ai pas participé aux négociations. Mon père s'en est toujours occupé et s'en occupera toujours. Je signe tout ce qu'il me dit de signer", a-t-il déclaré au tribunal. "Jouer pour Barcelone a toujours été mon rêve, un rêve d'enfant". Une version confirmée par son père, refusant d'incriminer son fils de quelconque façon dans cette affaire.

"Neymar n'a jamais participé aux négociations", a ajouté le père du Brésilien. Appelé à témoigner par l'accusation, le patron du Real Madrid, Florentino Perez, est lui resté extrêmement vague. S'il a confirmé que son club avait fait une offre de 45 millions d'euros pour Neymar à Santos, il a affirmé qu'il n'avait pas participé directement aux négociations et souligné que "les joueurs vont où ils veulent aller".

Son père confirme, Pérez botte en touche

La société d'investissement DIS détenait 40% des droits de Neymar et affirme avoir perdu financièrement car le transfert du joueur au FC Barcelone a été sous-évalué, les deux clubs s'arrangeant pour faire passer une partie du montant du transfert de manière dérobée afin que l'agence DIS ne touche pas cette partie du transfert.

Neymar et son père pourraient tous deux être condamnés à une peine de prison et à une forte amende s'ils sont reconnus coupables de ces accusations. Le parquet a réclamé deux ans de prison et 10 millions d'euros d'amende à son encontre. Les peines de deux ans ou moins ne sont pas exécutées en Espagne lorsque le casier du condamné est vierge.

Si en dehors des terrains ça chauffe pour Neymar, sur le terrain tout va bien. L'attaquant du PSG est actuellement le co-meilleur buteur de la Ligue 1 avec neuf buts, à égalité avec le Lillois Jonathan David. Le procès devrait durer jusqu'à la fin du mois. Neymar devrait reprendre la compétition avec le PSG vendredi contre Ajaccio en Ligue 1.