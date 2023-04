Affaire Galtier – Thierry Henry demande des comptes à l'OGC Nice

Une semaine après le début de l'affaire Galtier, Thierry Henry demande à l'OGC Nice de prendre ses responsabilités et de s'exprimer.

Cela fait bientôt une semaine que l'histoire a éclaté. Le week-end dernier, RMC Sport et Romain Molina publiaient un mail envoyé par Julien Fournier, alors directeur du football de l'OGC Nice, à Dave Brailsford, alors directeur sportif représentant du propriétaire INEOS, dans lequel il prête à Christophe Galtier des accusations de discriminations raciales et religieuses dans l'établissement de son équipe lorsqu'il entraînait les Aiglons. L'affaire s'est répandue comme une traînée de poudre mais, une semaine plus tard, les questions sont encore nombreuses. Et Thierry Henry en a marre, il demande des comptes à l'OGC Nice.

Thierry Henry veut des précisions

Depuis l'éclatement de l'affaire, les prises de position sont contradictoires. D'un côté, des bruits de couloir se répandent pour abonder dans le sens des accusations sans toutefois que personne ne parle officiellement et à visage découvert. De l'autre, Christophe Galtier nie en bloc et peut compter sur le soutien de plusieurs acteurs du milieu. Et au centre de tout cela, l'OGC Nice a publié un communiqué aussi court qu'expéditif pour se dédouaner sans donner la moindre information.

C'est d'ailleurs ce manque de communication du club qui énerve Thierry Henry : « J'attends les Niçois pour pouvoir me faire une idée. Mais pourquoi ne parlent-ils pas? Est-ce qu'ils peuvent parler? J'ai l'impression qu'ils voulaient dire les choses mais qu'ils ne peuvent pas. Plus les jours avancent moins il y a de certitudes. À Nice, il y a quelqu'un qui doit parler et plus que les 3 lignes de leur communiqué. Oui, ces deux personnes ne travaillent plus chez vous mais on parle de votre club, de votre institution. Il faut expliquer ce qui s'est passé. On défend d'un côté, mais de l'autre on ne défend pas. C'est quand même un sujet important. »