Affaire Enzo Fernandez, c'est toujours un scandale !

Chelsea a été critiqué pour sa réponse « faible » au scandale de racisme d'Enzo Fernandez

Michael Duberry se demande pourquoi l'Argentin n'a pas été banni.

La controverse a éclaté après que Fernandez et plusieurs de ses coéquipiers internationaux ont été enregistrés en train de chanter un chant raciste et discriminatoire, posté sur le compte de médias sociaux du milieu de terrain argentin après la victoire en finale de la Copa América contre la Colombie. À son retour dans l'équipe de Chelsea après la pause d'après-saison, Fernandez a présenté des excuses en personne à ses coéquipiers, dans le but de régler les différends et l'animosité qui s'étaient installés dans le vestiaire. Des personnalités comme Reece James, capitaine de Chelsea, et Axel Disasi ont joué un rôle crucial dans la médiation de la situation.

Fernandez s'est également engagé à faire un don significatif à une organisation caritative de lutte contre les discriminations, une contribution que Chelsea a accepté d'égaler. Selon certaines informations, le conseil d'administration de Chelsea est satisfait des efforts entrepris par Fernandez et le joueur a déjà repris l'entraînement et partagé des repas avec ses coéquipiers.

Malgré la résolution interne de Chelsea, l'ancien défenseur des Blues Duberry n'est pas satisfait de la manière dont le club a géré la situation et estime que Fernandez aurait dû être sévèrement puni.

S'adressant à Aherne & Jennings sur talkSPORT, Duberry a déclaré : « Je pense que c'est assez faible. Ils auraient pu faire une plus grande déclaration, donc je ne suis pas vraiment satisfait - non pas que je m'en prenne au joueur personnellement, mais le crime qui s'est produit mérite un peu. Une contribution, un peu d'argent à une campagne n'est pas vraiment satisfaisant à mon avis ».

Le capitaine de Chelsea, James, a exhorté ses coéquipiers à tourner la page de l'incident, mais Duberry pense que ce sera un défi.

« En tant que capitaine du club, il doit défendre le club et dire que l'incident a été mis de côté, mais quand vous entrez dans le club, vous avez des relations avec les joueurs, vos coéquipiers, comme dans n'importe quel bureau, n'importe où », a déclaré Duberry.

« En fonction des relations antérieures, les gens se forgeront leur propre opinion et seront décents et professionnels sur le terrain parce qu'ils veulent gagner, mais en dehors du terrain - je ne veux pas dire que cela divisera le camp - mais cela aura des répercussions permanentes. Je pense que c'était une excellente occasion pour le club de montrer sa position à l'égard de l'acte raciste. Même s'il a fait de grands progrès pour s'en débarrasser, ce genre d'événement ramène à l'ancien Chelsea. C'était une excellente occasion de dire, indépendamment de toute autre personne, que nous ne tolérons pas cela et que c'est ce que nous faisons - peu importe le joueur, son statut ou la somme payée pour lui. Les gens qui essaient d'éradiquer le racisme dans le football s'en trouvent en quelque sorte débordés.

Il y a les médias sociaux, mais maintenant vous avez un joueur à l'intérieur qui se moque, qui fait des blagues et qui dit ensuite « vraiment désolé, voici de l'argent - l'affaire est close ». Pour beaucoup de gens, l'affaire ne sera pas « close », elle se poursuivra et même si Chelsea l'a fait taire, ce n'est pas suffisant pour beaucoup de gens. Ils ont eu beaucoup de temps pour y réfléchir et c'est décevant que ce soit le résultat. S'il s'agissait d'un joueur qui ne ferait pas de différence, ils pourraient le sanctionner et faire une déclaration, mais comme ce joueur a une certaine importance pour eux, ils ne veulent pas qu'il soit banni et qu'ils continuent à payer de l'argent. Quoi qu'il en soit, en raison de l'importance du joueur, de ce qu'il représente pour le club et de sa valeur, je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle les choses se sont passées de cette manière.

Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il ferait s'il était en position d'autorité à Chelsea, Duberry a suggéré une sanction plus sévère pour Fernandez.

« Il y aurait une interdiction, pas seulement de l'argent », a-t-il dit. « Il faut s'excuser de manière proactive et lui retirer quelque chose qui a de l'importance pour lui, comme le fait de jouer au football. Je suis sûr que les excuses sont sincères, mais il faut aller plus loin que « l'affaire est close, passons à autre chose ». Je sais que nous ne voulons pas parler du racisme, mais il est là. On ne peut pas passer à autre chose car tout le monde en parlera et la faiblesse de ce qui s'est passé le fera perdurer ».