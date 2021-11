Affaire de la "sextape" : Valbuena réagit et allume Le Graët !

Le procès de l’affaire de la "sextape" a rendu son verdict ce mercredi. Avec, notamment, la condamnation de Karim Benzema. Poursuivi pour complicité de tentative de chantage à l'encontre de son ex-partenaire Mathieu Valbuena, le buteur français a été condamné ce mercredi à un an d'emprisonnement avec sursis et 75.000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Versailles.

"Je pense avoir fait ce qui me semblait être mon devoir de citoyen"

Ses avocats vont faire appel, tandis que d’autres personnes ont également été condamnées à des peines de prison plus lourdes, mais moins significatives financièrement. Du côté de Valbuena, la satisfaction domine car son statut de victime a enfin été reconnu.

"Je suis satisfait que mon statut de victime ait été reconnu par la justice. Je pense avoir fait ce qui me semblait être mon devoir de citoyen en portant plainte et en ne faisant pas droit au chantage", a déclaré le joueur de l’Olympiakos, invité de l’émission "Rothen s’enflamme" sur RMC.

Valbuena traite Le Graët de "Monsieur fantôme"

Valbuena n’a en revanche pas digéré le manque de soutien dans cette épreuve de la part de la FFF, et il a eu des mots durs pour le président Noël Le Graët. "J'ai été très étonné, même si rien ne me surprend dans ce milieu, du très peu de soutien de l'équipe de France", a d’abord expliqué l’ancien joueur de l’OM.

"Même si elle a été partie civile dans cette histoire. Et M. Le Graët... Quand je faisais les beaux jours de l'équipe de France, il me léchait les bottes, a-t-il poursuivi. Par contre, quand on disparaît des radars, c'est Monsieur fantôme. Peut-être qu'il a perdu mon numéro."

Benzema pas inquiété pour l’équipe de France

Le Graët n’a pas réagi aux propos de Valbuena. En revanche, il a confirmé que la condamnation de Benzema (en attendant l’appel, ndlr) n’aurait aucune incidence sur son avenir en équipe de France. "S’il est en forme, il jouera au Qatar", a conclu NLG.