Affaire Balogun : Bruxelles réagit : « Une décision honteuse »

La Fédération belge de football a reçu plusieurs marques de soutien politique en Belgique, où la décision de la FIFA de lever la suspension de l'attaquant américain, lui permettant ainsi de disputer le huitième de finale de la Coupe du monde contre l'équipe nationale de Rudi Garcia, a été qualifiée de menace pour les principes fondamentaux du fair-play et de « honte ».





« La véritable force réside dans le fait de gagner en respectant le fair-play et toutes les règles. C’est ce que fera la Belgique demain », a commenté Jacqueline Galant, ministre des Sports de la Fédération wallonne.