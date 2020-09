Adrien Rabiot se réjouit de la nomination de Pirlo à la Juve

De retour en équipe de France, Adrien Rabiot a été sondé sur l'arrivée d'Andrea Pirlo à la tête de la Juve, arrivée qui ne le laisse pas indifférent.

Après une saison 2019-2020 mitigée, la Turin a limogé Maurizio Sarri et appointé son ancien joueur Andrea Pirlo sur le banc.

Adrien Rabiot, de retour en équipe de pour les prochains matchs de , a été convié à évoquer l'arrivée du jeune entraîneur italien devant les médias ce jeudi. Une arrivée qui le réjouit, notamment par le profil du nouvau "mister" de la Juve.

"C'est un ancien grand milieu de terrain. Pour moi, c'est important. Sur les principes de jeu et ce qu'il veut mettre en place, ça me correspond, donc bien sûr que ça peut m'apporter. Avoir un coach comme Pirlo, pour moi milieu de terrain, c'est pratiquement le must", a ainsi analysé le milieu de terrain tricolore en conférence de presse.

Reste à voir ce que cela va donner sur le terrain. Réponse dans les prochaines semaines du côté de Turin...

En attendant, Rabiot a été questionné sur ses débuts au PSG. L'occasion pour lui de se remémorer les méthodes de Carlo Ancelotti, qui l'avait beaucoup aidé.

"Quand Carlo Ancelotti m'a fait monter en équipe première (au PSG, ndlr), j'ai passé six mois seulement avec lui. J'ai été prêté à et après il est parti. Mais c'était six mois importants et c'était un bon coach pour débuter dans cette équipe. Il m'a tout de suite soutenu. C'est un coach qui parle beaucoup et quand on est jeune c'est important, surtout qu'à l'époque l'équipe commençait à bien grandir avec pas mal de très grands joueurs. Ancelotti m'a beaucoup aidé."

Questionné sur le parcours du PSG lors du Final 8 de la C1, Rabiot affirme avoir soutenu son ancien club jusqu'au bout.

"Sur la finale, bien sûr que j'étais pour Paris malgré ce qui a pu se passer avec le PSG. J'ai un coeur de Parisien et de Titi formé au club. J'étais déçu pour certains après cette défaite, notamment pour Presnel (Kimpembe) parce que c'est un ami et qu'il le méritait. Il y avait aussi Kingsley (Coman) de l'autre côté que je connais bien. J'étais content pour lui qu'il gagne et qu'il marque. J'étais avec Paris et déçu pour certains du coup, mais content pour d'autres."