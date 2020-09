Adil Aouchiche : "J'ai directement accroché avec Saint-Etienne"

Formé au PSG, le milieu a fait le choix de signer son premier contrat professionnel en faveur de l'ASSE cet été. Un choix qu'il ne regrette pas.

Auteur de l'ouverture du score face au FC Nantes (2-2), Adil Aouchiche a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs lors de la 4ème journée de . Formé au , le milieu offensif a fait le choix de signer son premier contrat professionnel en faveur de l'AS Saint-Etienne cet été. Âgé de 18 ans, il a trouvé dans le Forez un projet adapté au développement des jeunes, mené par un Claude Puel coutumier du fait. De ce fait, il ne regrette absolument pas son choix.

"Il y a un espace et un projet pour moi"

"Je me voyais plus en pour mon premier contrat professionnel et j'ai directement accroché avec Saint-Etienne. Je l'ai senti, et quand je sens quelque chose, j'y vais. Quand on vient d'un centre de formation comme celui du PSG, on veut durer un maximum avec eux donc ça a été dur de les quitter. C'est dommage de ne pas pouvoir continuer avec le PSG mais c'est un choix", a confié le Stéphanois, dans des propos accordés à Téléfoot. Puisque jouer était sa priorité, il ne regrette rien.

"J'ai envie de jouer au foot. Là, je peux plus jouer avec l'ASSE, je peux plus montrer ce que je sais faire, il y a un espace et un projet pour moi. Même si le PSG aurait pu aussi me faire jouer, ils n'avaient peut-être pas assez envie de me lancer. Mais je comprends tout à fait leur choix. Mais ce qui est bien, c'est que je n'ai aucun regret", a ensuite ajouté le jeune joueur. À Saint-Etienne, la confiance qui lui est accordée est totale. Idéal pour se familiariser avec le monde professionnel.