Adidas fait revivre la gloire des Azzurri avec le maillot historique de l'Italie de 1970

adidas et la Fédération italienne de football (FIGC) ont dévoilé le nouveau maillot Italie 1970, un modèle inspiré du passé qui rend hommage à l'une des décennies les plus emblématiques de l'histoire des Azzurri.

S'inspirant des codes stylistiques classiques des années 1970, ce maillot célèbre l'époque qui a contribué à forger l'identité footballistique mondiale de l'Italie. Cette pièce de collection réinvente le style vintage avec une touche de modernité, ce qui en fait un incontournable pour les fans des Azzurri et les amateurs de culture footballistique rétro.

addias

Le maillot Italie 1970s arbore l'écusson historique de la FIGC utilisé tout au long de la décennie, mettant en avant son authenticité vintage. Au-dessus du bouclier tricolore, le mot « ITALIA » apparaît en jaune doré vif, accentuant le look classique du maillot.

Sur la poitrine gauche, un trèfle adidas blanc souligné de noir complète l'esthétique traditionnelle, clin d'œil à l'identité profondément enracinée d'adidas et à l'attrait intemporel de l'âge d'or du football.

Le célèbre footballeur italien Alessandro Del Piero a dévoilé le maillot lors du défilé « Unexpected » organisé pendant la Fashion Week de Milan, où adidas a fusionné sport, mode et culture dans une présentation unique.

adidas

Ce lancement souligne l'engagement d'adidas à célébrer l'histoire du football au-delà du terrain, en associant le sport à un mode de vie plus large et à des moments culturels.

Boutique : Maillot adidas x Italie des années 70

Le maillot Italy 1970's est disponible dès aujourd'hui, 27 février, dans les magasins adidas, chez certains détaillants, dans les magasins FIGC et en ligne sur adidas.co.uk/football-jerseys.

Que vous soyez un supporter de longue date des Azzurri ou un fan de mode football vintage, cette édition héritage vous offre une pièce classique de l'histoire du football italien.