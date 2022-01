Adama Traoré à Barcelone, c’est quasi fait

Le FC Barcelone cherche à devancer Tottenham pour la signature de la star des Wolves Adama Traore, les géants de la Liga ayant concocté une offre de prêt et qui verrait l'ancien sociétaire de La Masia revenir en Catalogne.

Selon les dernières informations émanant d’Espagne, il y a déjà un accord total avec le joueur. Le feu follet ibérique s’est résolu à baisser son salaire pour pouvoir rallier le Camp Nou.

L'ailier international espagnol a fait l'objet d'intenses discussions de transfert depuis un certain temps. La tendance à un moment donné était à une prolongation de contrat mais le milieu de terrain de 26 ans est aujourd’hui plus proche d’un retour au bercail.

Traoré préfère Barcelone à Tottenham

Selon The Athletic, le FC Barcelone est déjà bien avancé pour concrétiser ce come-back. Une option sera incluse dans ces termes pour un transfert permanent de l’ordre de 35 millions d'euros. Elle sera susceptible d’être levée à l’issue de la saison.

Tottenham pourrait donc se faire devancer par la concurrence. Adama Traoré était pourtant une cible de longue date pour les Spurs, mais ils n’ont pas su trouver les arguments nécessaires pour convaincre le joueur de rallier Londres.

L'article continue ci-dessous

Les discussions auraient été rompues car Traoré ne souhaite pas jouer en tant que latéral droit dans le système d'Antonio Conte et préférerait occuper un rôle plus avancé.

Rien n'a encore été signé et scellé avec Barcelone, mais les discussions entre les Blaugrana et les Wolves vont bon et train. Elles devraient aboutir à un accord dans les prochaines heures.