L'actrice Anaïs Demoustier sous le charme de Neymar

Anaïs Demoustier, célèbre actrice française, voit en Neymar un idéal de beauté masculine.

A 34 ans, Anaïs Demoustier est l'une des actrices françaises les plus en vue. Lauréate du prix Romy-Schneider en 2011, attribuée chaque année depuis 1984 à une comédienne, espoir du cinéma français ou francophone, elle a été récompensée en 2020 du César de la meilleure actrice pour son rôle dans le film « Alice et le maire », confirmant ainsi son grand talent.

Actuellement à l'affiche du film « Les Amour d'Anaïs », Anaïs Demoustier s'est confiée dans un long entretien à nos confrères de Madame Figaro.

Et quand on lui demande quels sont les hommes qui lui plaisent, Anaïs Demoustier ne cache pas son admiration pour l'acteur Leonardo Di Caprio : « Côté hommes, je suis assez ringarde et reste bloquée sur Leonardo DiCaprio dans Titanic. Malgré sa candeur et sa fraîcheur dans le film, on sentait une grande virilité chez lui. Sinon, je dirais que le tennisman Stéfanos Tsitsipás est un apollon ; une statue grecque qu'on pourrait exposer dans Rome. »

Mais l'actrice clame surtout sa passion pour Neymar, l'attaquant du PSG : « Et, dans un genre différent, j'associe Neymar à un léopard. Je le trouve sublime, et il est physiquement mon idole. Je ne me mets tellement pas dans ce genre de catégorie que je les regarde un peu comme si j'étais au musée… ! »