Achraf Hakimi, arrière droit du Paris Saint-Germain et de l’équipe nationale du Maroc, a décidé de se pourvoir en cassation pour contester l’ordonnance qui le convoque devant un tribunal français. Le joueur clame son innocence après avoir été accusé de viol en février 2023.

L’affaire remonte à février 2023, lorsqu’une jeune femme s’est présentée au commissariat de Nogent-sur-Marne pour affirmer avoir été victime d’abus sexuels au domicile du joueur, à Boulogne-Billancourt.

Bien qu’elle n’ait pas déposé plainte dans un premier temps, le parquet a ouvert une enquête en raison de la gravité des faits allégués.

Après plusieurs années d’instruction, la cour d’appel a estimé qu’il existait suffisamment d’éléments pour renvoyer le joueur devant le tribunal correctionnel.

L’avocat du défenseur marocain a confirmé vendredi à l’agence de presse Reuters que Hakimi et sa défense allaient à nouveau faire appel de cette décision devant la Cour de cassation, la plus haute juridiction de France.

Le joueur du PSG a toujours fermement nié ces accusations. Récemment, il a réagi sur X à l’annonce de sa comparution devant le tribunal. «J’ai choisi de garder le silence pendant des années. Je pensais qu’en restant digne, en faisant preuve de patience et en faisant confiance à la justice, les bonnes décisions seraient prises. »

Il a également écrit que des mensonges avaient été répandus. « Aujourd’hui, on raconte une histoire qui n’est pas la mienne, au détriment de ma famille, de ma vie et surtout de la vérité. J’ai parfois l’impression d’être devenu une cible facile. J’attends ce procès depuis le premier jour. Et maintenant, je l’attends avec impatience. Je vais enfin pouvoir faire entendre ma voix. »