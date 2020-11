AC Milan - Totti : "Ibrahimovic peut jouer jusqu'à 50 ans !"

La légende de la Roma, Francesco Totti, a rendu hommage à la longévité de Zlatan Ibrahimovic, en déclarant que l'attaquant de l' peut jouer jusqu'à 50 ans.

Ibrahimovic a faire taire ses détracteurs depuis son retour en avec le Milan en janvier. Avec huit buts en cinq matches de championnat depuis le début de la saison, l'attaquant de 39 ans a été la figure de proue de son équipe dans la course au titre, l'AC Milan ayant deux points d'avance en tête du classement après sept matches.

Totti s'est entretenu avec Ibrahimovic à l'occasion du lancement d'une autobiographie de l'entraîneur de Sinisa Mihajlovic, qui a joué à la Roma dans les années 1990 et a dirigé Milan de 2015 à 16 ans.

Totti et Ibrahimovic n'ont jamais joué ensemble, mais Mihajlovic était certain de ce qui se serait passé s'ils avaient joué ensemble.

