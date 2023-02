AC Milan – Tottenham Hotspur : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Milan-Tottenham.

Deux équipes dans le dur

AC Milan-Tottenham est une belle affiche mais les deux équipes ne sont actuellement pas au mieux de leur forme.

Si le club milanais a battu le Torino 1-0 ce week-end en Serie A, ce succès a mis fin à une série de sept matches sans victoire.

Quant à Tottenham, l'équipe londonienne s'est inclinée 4-1 sur la pelouse de Leicester en Premier League. Avec la Ligue des champions, les deux équipes espèrent retrouver des couleurs.

Date, horaire et lieu d'AC Milan-Tottenham

Date : mardi 14 février 2023

Ville : Milan (Italie)

Stade : stadio Giuseppe-Meazza (San Siro)

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : Huitième de finale aller de la Ligue des champions 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Monsieur Sandro Schärer (Suisse).

Sur quelle chaîne voir le match AC Milan-Tottenham ?

En France, la rencontre entre l'AC Milan et Tottenham sera diffusée sur beIN SPORTS 1.

Le streaming pour voir le match AC Milan-Tottenham

En France, il sera de possible de voir le match AC Milan-Tottenham en streaming sur l'application beIN CONNECT.

Les compositions probables d'AC Milan-Tottenham

Pour cette rencontre, l'AC Milan devra encore se passer des services de son gardien n°1, Mike Maignan. C'est son remplaçant, Ciprian Tatarusanu, qui officiera dans les cages.

Ismaël Bennacer et Fikayo Tomori sont incertains mais Stefano Pioli pourraient les titulariser s'ils sont aptes.

Du côté de Tottenham, le gardien n°1, Hugo Lloris, est lui aussi blessé et forfait pour ce match. C'est Fraser Foster qui sera donc le gardien des Spurs. Deux autres joueurs du club londonien sont blessés : Rodrigo Betancur et Yves Bissouma. Quant à Pierre-Emile Højbjerg, il est suspendu.

L'équipe probable de l'AC Milan : Tatarusanu - Calabria, Kalulu, Tomori - Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Krunic, Theo Hernandez - Rafael Leão, Giroud.

Joueurs sous le coup d'une suspension en cas de carton jaune : Ballo, Krunic, Tomori

L'équipe probable de Tottenham : Forster - Romero, Dier, Davies - Emerson, Skipp, Sarr, Perisic - Kulusevski, Kane, Son.

Joueurs sous le coup d'une suspension en cas de carton jaune : Bentancur, Dier, Lenglet.

Les statistiques à connaître avant AC Milan-Tottenham

● Ce sera la 5e rencontre compétitive entre l'AC Milan et Tottenham. Les Spurs n'ont pas encore connu la défaite jusqu'à présent (2 victoires, 2 nuls).

● La dernière confrontation entre l'AC Milan et Tottenham remonte à la saison 2010/11, déjà en 8es de finale de la Ligue des Champions. Le club anglais s'était qualifié 1-0 sur l'ensemble des deux rencontres grâce à un but de Peter Crouch.

● Tottenham a joué 3 matches de Ligue des Champions à Giuseppe Meazza (2 défaites contre l'Inter et 1 succès face à l'AC Milan). 60% des buts du club londonien ont été inscrits par Gareth Bale (3/5) lors d'un triplé en octobre 2010 contre l'Inter. Le Gallois reste l'un des 2 joueurs ayant réalisé un triplé dans ce stade en tant que visiteur (avec Rivaldo pour Barcelone en 2000).

● L'AC Milan va disputer son premier match à élimination directe en Ligue des Champions depuis 2013-2014 (défaite 5-1 au cumulé en 8es de finale contre l'Atlético de Madrid). Le club italien est resté muet lors de 9 de ses 14 derniers matches en phase à élimination directe dans la compétition.

● Tottenham est l'équipe qui a marqué la plus grande partie de ses buts à la suite de centres en Ligue des Champions 2022-2023 (63% - 5/8) et celle ayant inscrit le plus de buts de cette façon en C1 cette saison (5).

● Olivier Giroud est impliqué sur 6 buts avec l'AC Milan en Ligue des Champions cette saison (4 buts, 2 passes décisives), le dernier joueur s'étant montré plus décisif sur une même campagne de C1 est Zlatan Ibrahimovic en 2011-2012 (9 – 5 buts et 4 passes décisives).

● Ivan Perisic a délivré 3 passes décisives en 5 matches de Ligue des Champions avec Tottenham cette saison, égalant déjà son total le plus élevé avec un même club dans la compétition : 3 en 10 matchs avec le Bayern Munich, 1 en 20 rencontres avec l'Inter Milan et aucune passe décisive en 11 apparitions avec le Borussia Dortmund.

● Les trois joueurs ayant récupéré le plus de ballons dans le tiers central du terrain en Ligue des Champions, cette saison, portent le maillot de l'AC Milan ou de Tottenham : Rodrigo Bentancur (34), Ismaël Bennacer (32) et Pierre-Emile Højbjerg (31).

● Antonio Conte (Tottenham) a gagné 8 de ses 9 derniers matches contre l'AC Milan en tant que coach (1 défaite), entre 2013 et 2021. Il a vu son équipe s'imposer et rendre une clean sheet lors de ses 3 derniers déplacements chez les Rossoneri (2-0 en 2014, 2-0 en 2019 et 3-0 en 2021, tous en Serie A).

● L'entraîneur de Tottenham Antonio Conte a l'occasion d'aligner 2 succès consécutifs en déplacement en Ligue des Champions pour la 2e fois de sa carrière, après 2012-2013 sur le banc de la Juventus (1-0 contre le Chakhtar Donetsk et 3-0 contre le Celtic).