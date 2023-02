AC Milan – Torino : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur AC Milan-Torino.

L'AC Milan veut stopper l'hémorragie

Rien ne va plus pour le champion en titre ! L'AC Milan (6e avec 38 points) n' plus gagné depuis le 4 janvier 2023 et vient d'enchaîner sept matches sans victoire toutes compétitions confondues. Pis, les Milanais viennent de subir trois quatre défaites : une en Supercoupe d'Italie (3-0 contre l'Inter Milan) et trois en Serie A : 4-0 contre la Lazio, 5-2 contre Sassuolo et… 1-0 contre l'Inter Milan.

Les hommes de Pioli vont tenter de stopper l'hémorragie face au Torino, qui les talonne au classement (ils occupent la 7e avec 30 points), sachant que l'équipe turinoise l'avait emporté à San Siro le 11 janvier dernier en Coupe d'Italie, éliminant les Milanais au stade des huitièmes de finale.

Date, horaire et lieu d'AC Milan-Torino

Date : vendredi 10 février 2023

Ville : Milan (Italie)

Stade : Stadio Giuseppe Meazza (San Siro)

Heure du coup d'envoi : 20h45 heure française

Compétition : 22e journée de la Serie A

Arbitre de la rencontre : Monsieur Giovanni Ayroldi (Italie).

Sur quelle chaîne voir le match AC Milan-Torino ?

En France, la rencontre entre l'AC Milan et le Torino sera diffusée sur beIN SPORTS 1.

Le streaming pour voir le match AC Milan-Torino

En France, il sera de possible de voir le match AC Milan-Torino en streaming sur l'application beIN CONNECT.

Les compositions probables de Milan-Torino

Pour cette rencontre, Stefano Pioli, le coach de l'AC Milan, sera privé de Mike Maignan, d'Alessandro Florenzi, de Fikayo Tomori, d'Ismaël Bennacer et de Sergino Dest, tous blessés.

En revanche, Zlatan Ibrahimovic est enfin de retour dans le groupe milanais et pourrait jouer ses premières minutes de la saison.

Du côté du Torino, plusieurs joueurs sont forfaits en raison d'une blessure : Pietro Pellegri, Valentino Lazaro, Nemanja Radonjic, Koffi Djidji, Ivan Ilic et Samuele Ricci

L'équipe probable de l'AC Milan (3-4-1-2) : Tatarusanu - Kalulu, Kjaer, Thiaw - Calabria, Krunic, Tonali, T. Hernandez - Diaz - Giroud, Leão.

L'équipe probable du Torino (3-4-2-1) : Milinkovic - Schuurs, Buongiorno, Rodriguez - Aina, Vieira, Linetty, Volvoda - Vlasic, Miranchuk - Sanabria.

Les statistiques à connaître avant AC Milan-Torino

● En Serie A, le Torino n'a gagné que 3 de ses 30 derniers matches face à l'AC Milan (pour 12 nuls et 15 défaites).

● Toutes compétitions confondues, le Torino reste sur deux victoires face à l'AC Milan : une en Serie A, le 30 octobre 2022 et une en Coupe d'Italie, le 11 janvier 2023.

● En Serie A, l'AC Milan n'a plus perdu à San Siro depuis 26 matches face au Torino.

● Toutes compétitions confondues, l'AC Milan a perdu ses 4 derniers matches. Il faut remonter à la saison 1929-1930 pour voir le club milanais perdre 5 matches de suite.

● L'AC Milan n'a perdu que 9% de ses matches de Serie A joués le vendredi (2 sur 22).