AC Milan : Stefano Pioli persuadé que Giroud et Ibrahimovic peuvent joueur ensemble

L'entraîneur rossonero a hâte de pouvoir aligner ses deux attaquants stars côte à côte à San Siro.

Olivier Giroud et Zlatan Ibrahimovic alignés ensemble ? C'est ce que devraient bientôt voir les supporters de l'AC Milan, dès que l'attaquant suédois sera de retour de sa blessure, dans les prochaines semaines.

L'entraîneur des Rossoneri, Stefano Pioli, est en tout cas séduit à l'idée de faire jouer côte à côte ses deux attaquants cette saison. "Ce sont deux grands joueurs avec des caractéristiques différentes", a expliqué le technicien italien lors de l'événement 'Campioni sotto le stelle' en Italie.

"Olivier est une présence fixe dans la zone, il donne de la profondeur, tandis qu'Ibra est un organisateur de jeu. Il aime toucher autant de ballons que possible. Quand ils sont tous les deux à 100%, ils peuvent jouer ensemble."

Arrivé cet été en Serie A après près de dix ans en Premier League, le champions du monde 2018 semble s'être déjà parfaitement adapté à son nouvel environnement avec notamment un doublé contre Cagliari juste avant la trêve internationale.

Son association avec Ibra fait saliver depuis sa signature, et l'intéressé avait déjà été interrogé sur le sujet lors de sa présentation. "Je pense que les grands joueurs peuvent s’adapter et se comprendre sur le terrain, j’ai mes propres caractéristiques et Ibra a les siennes. Je pense qu’il n’est pas impossible de jouer ensemble", avait-il alors assuré lors de sa présentation devant les médias.

"Je pense qu’Ibra a plus joué le rôle de numéro 10 dernièrement, mais Milan possède beaucoup de joueurs de qualité et nous sommes tous ici pour travailler. Je ne peux pas attendre qu’Ibra soit à nouveau disponible pour pouvoir apporter ensemble notre contribution."

Une association qui devrait toutefois attendre encore un peu, le Suédois n'étant pas encore totalement prêt à reprendre. Pour rappel, il avait été opéré d'une arthroscopie au mois de juin dernier, et doit encore terminer sa rééducation. A tout juste 40 ans - il les a fêtés il y a quelques jours - l'ancien parisien ne prendra pas trop de risques pour essayer d'aider au mieux son équipe cette saison, que ce soit en Serie A ou pour le grand retour tant attendu en Ligue des champions.