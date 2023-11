AC Milan – PSG : Mike Maignan prévient Kylian Mbappé

Le PSG défie l’AC Milan mardi soir en Ligue des Champions. Avant le match, Mike Maignan avertit Kylian Mbappé.

Le Paris Saint-Germain et l’AC Milan seront aux prises mardi soir pour un énième choc en Ligue des Champions. Le match aller entre les deux équipes avait tourné à l’avantage des Parisiens (3-0). Présent dans les buts il y a quelques semaines, Mike Maignan devrait tenir sa place dans les cages milanaises au match retour. L’international français a envoyé un message au PSG et à son Kylian Mbappé avant la rencontre.

Mike Maignan est prêt pour Mbappé

Mike Maignan a encaissé trois buts pour son retour à Paris. L’un de ses buts porte la signature de Kylian Mbappé. Une expérience que le gardien français ne veut plus revivre. En conférence de presse avant le duel entre le PSG et l’AC Milan, Mike Maignan s’est dit prêt à accueillir Kylian Mbappé. « On a perdu 3-0, le match se joue à 11 contre 11. Je travaille pour les bons arrêts, s’il y a une action contre Mbappé, je dois faire de mon mieux », a lancé l’ancien gardien du LOSC.

Getty Images

Mbappé, un joueur difficile à stopper

Même s’il s’est préparé pour le capitaine de l’Equipe de France, Mike Maignan reconnait tout de même qu’il est très difficile d’arrêter Kylian Mbappé. « On parle d’un joueur de haut niveau, de qualité. Il fait de belles performances et je suis content de le voir. Mais on ne peut pas anticiper ses actions, il est toujours très rapide », a-t-il ajouté.

Maignan optimiste

Dernier du groupe F avec seulement 2 points pris en 4 journées, l’AC Milan doit l’emporter face au PSG pour rester dans la course à la qualification en 8e de finale. Une tâche qui s’annonce compliquée certes pour Maignan et les siens, mais le gardien français reste optimiste. « Paris est une équipe forte, mais nous aussi. Il faut mettre sur le terrain ce qu’on sait faire. Ce sera un match difficile, mais on est à la maison, il faut tout donner », a conclu Mike Maignan.